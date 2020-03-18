Сильнейшие спортсмены страны по джиу-джитсу боролись в Барнауле за «Кубок Германа Степановича Титова»

На выходных, 14 и 15 марта в СК «Обь» состоялись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу «Кубок Германа Степановича Титова». Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях до 18 лет и старше 18, и в каждой победили – вдобавок к медали получили очередное спортивное звание.

В стойке и в партере

Долгое время главным центром джиу-джитсу в Сибири был Новосибирск – именно там 10 лет проводились единственные на весь округ ежегодные Всероссийские соревнования. Потом по каким-то причинам сибирская столица отказалась от них, и эстафету принял Барнаул. В прошлом году всероссийский старт провели у нас в тестовом режиме, а сейчас организовали уже в полном масштабе, добавив в название имя нашего легендарного земляка, космонавта № 2 Германа Титова.

— Теперь уже мы единственные в Сибири, кто проводит всероссийский турнир, потому он особенно ценный. К тому же здесь взрослые борцы за победу получают звание мастера спорта, а участники до 18 лет – кандидата в мастера, – рассказал президент федерации джиу-джитсу Алтайского края Роман Жигульский.

Турнир собрал 160 участников из 16 регионов: помимо хозяев, это представители Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Калужской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского края, республик Бурятии, Хакасии, Алтая, а также Москвы. Спортсмены соревновались в двух категориях: поединки (файтинг) и борьба в партере (не-ваза).

Начало нового пути

Во взрослой категории блистал новоиспеченный чемпион России Роман Лукашевич из Иркутска – этот титул он завоевал буквально пару месяцев назад в Питере, а подтвердил уровень в Барнауле.

Наши ребята среди взрослых тоже не затерялись, при том что в старшей группе в основном за Алтайский край выступала молодежь – ну нет у нас большого числа взрослых спортсменов.

Один из таких молодых да дерзких – Владимир Полетаев. На него на турнире выпала большая нагрузка – в субботу занял третье место в категории «не-ваза», в воскресенье победил в поединках, а потом еще и вышел судить младших спортсменов.

— Отдохнули, пообедали и вперед, – улыбается он. – Вообще, выступать люблю больше, но судейство тоже полезно. И для своих поединков кое-какие выводы делаю, и для тренерской работы: мы ведь судим в том числе и своих ребят, а на ковре в поединке лучше видно, над чем надо поработать.

В младшей возрастной категории одним из победителей стал барнаулец Игорь Франкив – в финале он справился с еще одним представителем краевой столицы Андреем Тарасовым. Три года назад «Вечёрка» писала про Игоря о том, что 2017 год для него получился сверхуспешным – сначала выиграл первенство СФО среди спортсменов до 18 лет, потом первенство страны, а затем и мира. А что сейчас?

— Все, с кем я тренировался, стали улучшать результаты, а я то ли зазвездился, то ли еще что, но стал проигрывать, – честно признается Игорь. – Поэтому сегодняшняя победа очень важна для меня, ведь турнир серьезный. Надо доказывать все заново, надеюсь, что эта золотая медаль станет началом нового пути.

По итогам сезона три спортсмена Алтайского края прошли отбор в сборную России в своих возрастных группах – это барнаульцы Владимир Полетаев (до 21 года), Климентий Москальчук (до 18 лет) и Максим Орехов (до 14 лет) из Поспелихи. Кого-то ждало первенство мира, кого-то Европы, но из-за угрозы распространения коронавируса старты отложили на неопределенное время. Младшие спортсмены до 12 лет еще рассчитывают принять участие в первенстве России в Челябинске. А завершится сезон для наших представителей джиу-джитсу традиционным майским межрегиональным Кубком Алтайского края с участием спортсменов СФО и Казахстана.