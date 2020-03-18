Полвека рука об руку: барнаульская семейная пара отметила 50-летие совместной жизни

Недавно барнаульская семейная пара Вихаревых торжественно отмечала 50-летие совместной жизни. Супругов чествовали в отделе ЗАГС Ленинского района представители районной администрации, близкие, друзья и коллеги.

История Ивана Ивановича и Веры Николаевны началась в 1969 году в общежитии железнодорожников. Молоденькая медсестричка Вера заселилась с подругами, а в комнату этажом ниже заехал Иван, недавно демобилизовавшийся из армии рабочий Барнаульского завода геофизической аппаратуры. Познакомились на бытовой почве и, как в сказке, прямо перед новогодними праздниками. Парню нужно было срочно погладить брюки, а кастелянша направила к «медичкам». Сказала, что у них всегда утюг есть. Пришел, а там – девушка мечты. Через неделю елку вместе наряжали, накрывали праздничный стол, а через две – сидели на соседних стульях в ЗАГСе и писали заявление. 18 февраля регистратор торжественно объявила их мужем и женой. Так с тех пор и живут. Воспитали двух дочек Елену и Ольгу, теперь не нарадуются трем внучатам – Эдуарду, Александре и Виталию.

Глава семьи окончил машиностроительный техникум, устроился на котельный завод, где и проработал почти 40 лет, пройдя путь от механика котельного оборудования до начальника большого участка. Его супруга жизнь отдала медицине – всегда работала медсестрой и только перед пенсией получила специальность лаборанта рентген-кабинета. А потом перешла в школу № 126 – вместе с ребятишками выращивала рассаду и высаживала ее на клумбы. Пришкольная территория – всегда в цветах.

Работы супруги Вихаревы никогда не чурались – оба крутились, как белки в колесе, совмещая труд сразу в нескольких местах. Сначала для себя зарабатывали, потом детей поднимали, внуков. Сейчас уже все есть, а по привычке не могут сидеть, сложа руки, куда-то бегут – в сезон ухаживают за теплицами, большими цветником и садом, постоянно что-нибудь придумывают и воплощают на своем участке, активно работают в ТОС «Докучаевский». Отдохнуть удается только зимой и то за делом: Вера Николаевна мастерит поделки из бисера, а Иван Иванович – много читает.

В день празднования полувекового юбилея совместной жизни Вихаревых поздравили воспитанники студии бального танца «Счастливый каблучок», детского казачьего ансамбля «Услада» и вокалист Константин Зайцев.