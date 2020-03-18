Краевой центр медицинской профилактики проводит обследования состояния здоровья жителей региона

Краевой центр медицинской профилактики проводит обследования состояния здоровья жителей региона и рассказывает о том, какие привычки вредят, а какие, наоборот, способны укрепить наш организм.

Специалисты центра медпрофилактики обследуют здоровье населения в школах, на предприятиях, а также на различных городских и краевых мероприятиях.

В рамках проекта «Здоровое сердце ребенка» в школах края проводятся занятия по темам: «Правильное питание», «Физическая активность», «Сделай свое сердце сильным». Уроки здоровья проходят практически каждый день в течение учебного года, начиная с конца сентября по май, ориентированы они на учащихся 12-ти лет.

Увы, так часто бывает, что вкусная и любимая детьми еда оказывается порой вредной для юного организма. Рассказывает педиатр центра медпрофилактики Ксения Чуманова:

— В рационе детей в принципе не должно быть газировки. Ничего полезного в этом напитке нет: краситель, вода и очень-очень много сахара. Максимальный показатель глюкозы в крови ребенка должен быть 5,5. После еды – не выше 7. Если ребенок выпил стакан газировки и приходит к нам на обследование, показатель глюкозы у него будет 11. Практически всегда, спрашивая у ребенка с высоким показателем сахара, что он ел накануне, слышим в ответ – пил лимонад.

Майонез и колбаса тоже пользы для организма не приносят, зато приводят к увеличению холестерина в крови.

— На завтрак необходимо кормить ребенка не бутербродом с колбасой, а молочной кашей. Если совсем нет времени ее приготовить, то можно сделать бутерброд со сливочным маслом и сыром. Также полезно пить морсы из замороженных ягод, – отмечает Ксения Сергеевна.

На предприятиях края в рамках работы выездного центра здоровья специалисты Краевого центра медицинской профилактики проводят выставки «Здоровый образ жизни». В феврале центр здоровья побывал в музыкальном колледже, на предприятиях АЗПИ, «Сибэнергомаш».

Просветительские мероприятия, адресованные всем желающим, проводятся в местах массового пребывания. С начала нынешнего года центр здоровья побывал с выездными обследованиями и интересными выставками дважды в ТЦ «Пионер» и на Старом базаре.

Каждый месяц медики проводят уроки «Быть здоровым – здорово!» для детей, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних преступников и в Центре реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети узнают о здоровом питании и вредных продуктах, о вреде курения и употребления алкоголя. Соскучиться ребята не успевают: урок проводится для младших школьников в виде игры, для учащихся среднего и старшего школьного возраста – в формате видеолектория.

В рамках межведомственного взаимодействия в январе прошло обучение участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО – 2020». В феврале был проведен урок здоровья «Мотивация к ЗОЖ как предупреждение формирования зависимых состояний» для участников семинара-тренинга лидеров общественных формирований антинаркотической направленности «Все, что тебя касается» на базе Барнаульского городского детско-юношеского центра.

Морсы, сделанные из свежезамороженных ягод, способны наполнить наш организм витаминами. Готовим их без нагрева: ягоды толчем, добавляем воду комнатной температуры и немного сахара.