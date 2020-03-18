Что произошло в Барнауле с 14 по 16 марта

Обзор происшествий краевой столицы.

На красный

14 марта в 23.50 у дома на ул. А. Петрова, 195а, водитель 1985 г. р. на автомобиле «Тойота-Калдина» наехал на пешехода 1988 г. р., который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. При переходе проезжей части необходимо убедиться в безопасности, четко соблюдать требования сигналов светофоров, не создавать необоснованные помехи в движении транспортных средств, не подвергать жизнь опасности, – сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула.

Наезд на переходе

16 марта в 14.35 в районе дома № 78 на ул. Ядринцева водитель 1964 г. р. на автомобиле «Хёндай-Гетц» наехал на девочку 13 лет, которая возвращалась из школы и переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшей оказали помощь в травмпункте № 9. Госпитализация не потребовалась. Водители, приближаются школьные каникулы. Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула предупреждает: будьте внимательны при проезде переходов, особенно если у проезжей части находятся дети, ведь их поведение непредсказуемо.

Не уступил дорогу

16 марта у дома на пр. Строителей, 117, водитель 1968 г. р. на «Тойоте-Таун-Айс» не уступил дорогу «Митцубиси-Лансер», который имел преимущество в движении.

Произошло столкновение, в результате которого пассажирка автомобиля «Митцубиси-Лансер» 2001 г. р. получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь на месте.

Виртуальные билеты

Полицейские разыскивают мошенников, торгующих поддельными авиабилетами.

16 марта в отдел полиции по Октябрьскому району обратилась жительница Барнаула 1963 г.р. с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Женщина рассказала, что искала в Интернете авиабилеты. На одном из онлайн-сервисов путешествий она нашла выгодное предложение, заполнила реквизиты своей банковской карты на сайте якобы для оплаты покупки билетов, после чего со счета у нее списалось 17 тыс. рублей. Однако электронные версии билетов на свою почту она так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не было, а сайт оказался заблокирован. Женщина поняла, что стала жертвой виртуальных мошенников и обратилась в полицию. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Пойман с наркотиками

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хранении наркотиков.

16 марта сотрудники пункта полиции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному району задержали мужчину 1990 г.р. по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли неизвестное вещество, которое экспертиза определила как синтетический наркотик массой 2,8 граммов, что является крупным размером. Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере).