Более половины юбилейных медалей уже вручено алтайским ветеранам

Больше половины ветеранов Алтайского края уже получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом доложил заместитель Председателя Правительства региона Виталий Снесарь.

Наградную кампанию в честь 75-летия Победы в крае проведут в течение марта, а в четырех районах Алтайского края – Змеиногорском, Солонешенском, Тогульском и Панкрушихинском – она уже завершена.

— Награждение ветеранов Великой Отечественной войны проходит на всей территории региона. Первоначально мы планировали завершить ее к 30 апреля. Но в связи с тем, что старики, как это ни прискорбно, в силу своего возраста уходят от нас, мы постарались ускорить работу в этом направлении, – сообщил Виталий Снесарь.

С начала года ушло из жизни около 600 человек, которые должны были получить медали. Родственники умерших ветеранов смогут забрать полагающиеся медали, подав заявление в органы местного самоуправления. К минувшей пятнице, 13 марта, 128 медалей уже вручили родственникам ушедших ветеранов.

— Из профильного ведомства Администрации Президента РФ в Алтайский край поступило 15 219 юбилейных медалей. С 27 января, то есть с того момента, когда Губернатор края Виктор Томенко провел первое торжественное вручение, награды получили 8108 ветеранов, – отметил Виталий Снесарь.

Медали отправляются и к нашим землякам, сегодня проживающим в других регионах и даже за рубежом. Так, награды уже переданы в посольства РФ в Киргизии, Казахстане, Германии.

Виталий Снесарь добавил, что в крае также ведется работа по восстановлению утраченных наград – например, жителю села Алтайского планируют вручить дубликаты орденов, утраченных во время пожара.