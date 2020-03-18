Барнаульские подходы к патриотическому воспитанию возьмут на заметку на федеральном уровне

В конце прошлой недели в столице края состоялось выездное заседание комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Ее возглавляет депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.

Наш регион в качестве площадки для обсуждения комиссия выбрала не случайно – здесь проводится активная работа по патриотическому воспитанию молодежи и поддержке общественных объединений. Поэтому к нам приехали учиться, перенимать опыт.

— На территории нашего края проживает более 140 национальностей, – сообщил гостям заместитель Председателя Правительства края Денис Губин. – При этом международные отношения в регионе отличаются стабильностью, а этносоциальные процессы имеют положительную динамику. У нас ежегодно проходит более 300 мероприятий по развитию межнациональных отношений и укреплению гражданского единства, в том числе в молодежной среде.

Часто инициаторами общественно значимых проектов становятся молодые люди, их в Алтайском крае проживает около 43 тысяч. Среди наиболее интересных и значимых инициатив – форум АТР и патриотическая акция «Снежный десант», которая на Алтае не прерывалась в течение полувека и приобрела статус всероссийской.

— В крае организована системная межведомственная работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, – рассказала заместитель начальника регионального управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Ирина Рыбина. – Особую гордость представляет поисковое движение – в крае существует девять отрядов, которые выезжают на места сражений Великой Отечественной войны. География их передвижения связана, как правило, с путями, которыми двигались алтайские дивизии. Прошлым летом благодаря усилиям поисковиков на родину вернулись останки трех воинов.

Однако не этот факт больше всего удивил комиссию. Как признался Виктор Водолацкий, его поразила численность патриотических объединений. В Алтайском крае их насчитывается 1145, включая ВПК, ВСК, отряды правоохранительной направленности, казаков и юнармейцев, в то время как депутат знает регионы, где таковых не более 500.

Также членов комиссии удивила идея о разработке настольных игр патриотической направленности и популярность квестов, квизов и хакатонов аналогичной тематики. Водолацкий и его коллеги этим всерьез заинтересовались.

— У нас есть старшее поколение, которое привыкло мыслить круглыми столами и другими подобными формами, которые хороши, но для своего времени, – отмечает президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. – Сейчас их нужно уметь трансформировать порой в веселые, а иногда, может быть, даже в хулиганские форматы и не бояться этого. Мир изменился, изменилось медиапотребление, и если мы останемся в старой парадигме, то не сможем передать знания следующему поколению, а у нас должен быть нормальный обмен. Сегодня такие формы появляются.

По мнению Водолацкого, активное участие в жизни региона, небезразличие, проявление инициативы на местном уровне похвально, но недостаточно. Важно принимать участие и в решении более глобальных вопросов.

— Принятие поправок в Конституцию – тоже тема патриотического воспитания. Сегодня это вызов времени, – уверен парламентарий. – К большому сожалению, многие статьи основного закона, которые писались в 1993 году, в том числе и под диктовку зарубежных консультантов, не дают нашей стране развиваться, сохранять суверенитет. Теперь она стала сильной, мощной, и может позволить себе строить жизнь по-своему.

Участие во встрече с членами комиссии Президентского совета в Правительстве региона приняли представители общественных объединений, молодежных организаций края, недавно созданного Молодежного правительства, а также других ведомств, которые занимаются реализацией инициатив и проектов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.