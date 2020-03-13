Во всех районах города определены силы и средства для противодействия паводку

На аппаратном совещании в администрации города 10 марта особое внимание было уделено вопросам подготовки к пропуску талых и паводковых вод. На этой неделе в город возвращается тепло, а к выходным положительные температуры ожидаются и в ночное время, что приведет к активному таянию снега.

Ленинский район

На территории Ленинского района определены 12 пунктов временного размещения населения для принятия пострадавших, заключены соглашения с профильными службами по обеспечению их питьевой водой, продуктами питания, транспортным обслуживанием и всем необходимым в условиях ЧС.

В 2019 году для организованного и своевременного пропуска талых и паводковых вод на территории района за счет дополнительно выделенных средств городского бюджета выполнены работы по предупреждению подтопления микрорайона Докучаевский и пригородной территории – установка дополнительных водопропускных труб, а также труб с большим диаметром, устройство железобетонных лотков и открытого канала ливневой канализации. Стоимость работ составила более 5 млн руб.

Кроме того, администрацией района заключен муниципальный контракт на 99,2 тыс. руб. с ООО «Союз-97» на выполнение в микрорайоне Докучаевский работы по очистке водопропускных труб.

По итогам проведения конкурсной процедуры определена подрядная организация для выполнения противопаводковых мероприятий в поселках Научный Городок, Казённая Заимка, Землянуха, Берёзовка, селе Гоньба. Техническим заданием предусмотрено устройство водоотводных траншей с перемещением снега, очистка ливневых труб, лотков и водопропускных труб под дорогами, расчистка технических проездов.

Экономия по итогам конкурсной процедуры составила 90,8 тыс. руб. Сэкономленные средства планируется использовать на заготовку инертных материалов.

В феврале прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района и состоялась тренировка по действиям органов управления и сил районного звена при ликвидации последствий паводков и наводнений с участием руководителей организаций и управляющих компаний района. На особом контроле 25 частных домовладений, в которых проживает 75 человек (3 дома в микрорайоне Докучаевский, 7 домов в селе Гоньба, 10 домов в поселке Казённая Заимка, 5 – в поселке Научный Городок), а также 6 многоквартирных домов и 3 объекта социального назначения.

Определен состав сил и средств, привлекаемых для проведения противопаводковых мероприятий (ООО «Стройконсалта», АО «Барнаульская передвижная механизированная колонна-1», МБУ «Автодорстрой» города Барнаула, ООО «Барнаульское ДСУ № 4»).

Обеспечен резерв транспортной и землеройной техники (8 автомашин, 3 бульдозера, 2 экскаватора, 6 погрузчиков). Создано четыре аварийных бригады и утвержден график их дежурств для выполнения противопаводковых мероприятий.

Силами МБУ «Автодорстрой» города Барнаула, а также администрацией района с привлечением техники сторонних организаций ведутся работы по вывозу снега с проблемных и низменных участков, проводится ревизия и очистка ливневых колодцев и водопропускных лотков. В настоящее время на улично-дорожной сети очищено 25% ливневых колодцев и работа продолжается.

Управляющие организации очищают от снега и наледи кровли, отмостки многоквартирных жилых домов. По состоянию на 4 марта из 63 кровель, требующих очистки, работы выполнены на 60 домах.

На пригородной территории района находятся три гидротехнических защитных сооружения. Все работы по подготовке сооружений к прохождению талых и паводковых вод выполнены.

Октябрьский район

На территории Октябрьского района в период прохождения паводка проблемной территорией являются улицы: Понтонный Мост, Красноярская, Остров Кораблик, Заозёрная (микрорайон Ильича), которые при превышении критического уровня 6,5 м над уровнем водомерного поста подвержены подтоплению.

В ходе реализации плана предупредительных работ по снижению негативных последствий пропуска талых и паводковых вод в 2019 году проведен ряд мероприятий, в результате чего подтопления дворовых территорий и дорожного полотна в весенне-летний период 2019 года не произошло. В нынешнем году будут проведены работы по устройству оголовка водопропускной трубы по ул. Остров Кораблик. Сметная стоимость работ составляет 68,2 тыс. руб. Они запланированы на май-июнь. В апреле проведут работы по обслуживанию водоотводного канала на улицах Заозёрная, Красноярская, Остров Кораблик. Сметная стоимость составляет 197, 3 тыс. руб. Для оказания помощи населению по отведению талых и паводковых вод от частных жилых домов на территории района заключен договор на проведение работ на сумму 99 тыс. руб. (автомобиль, три мотопомпы, трактор).

Подготовлены расчеты по временному отселению жителей поселка Ильича и определены пункты временного размещения для 280 человек. Основной ПВР будет находиться в школе № 56, резервные – в ДК «Октябрьский» и ЦДТ Октябрьского района города Барнаула. Заключены соглашения на перевозку пострадавших жителей автобусами и маломерными судами. Для оповещения жителей поселка Ильича установлены терминалы сиренно-речевого оповещения.

В поселке 408 частных домов. Количество проживающего населения составляет 1309 человек: 3 беременных женщины, 5 детей-инвалидов, 14 детей в возрасте до года, 31 инвалид, из них 27 нуждаются в помощи при эвакуации. Беременные женщины будут размещены в закрепленные роддома, женщин с детьми до одного года направят в лечебные учреждения, которые осуществляют дежурство на момент эвакуации. Пункты медицинской помощи населению будут организованы на ПВР, пункт передачи больных при невозможности проезда будет организован на ост. «Причал». Точка выдачи гуманитарной помощи будет располагаться по адресу: ул. Маяковского, 1, «ДЮСШ № 10». С 3 марта в поселке проводится уточняющий обход жителей, которым под роспись вручаются памятки по действиям в условиях угрозы подтопления. Актуализированная информация о количестве домов и жителей будет готова к середине марта.

Для размещения домашних животных в районе ост. «Поворот» и ост. «Кожзавод» будут устроены загоны. Запас кормов должны обеспечить собственники.

В собственности у населения 101 маломерное плавательное средство (6 моторных лодок, 3 весельных, 90 надувных, катамаран, катер).

С территории района за зимний период убрано и вывезено на полигоны 208 тыс. тонн снега. В первую очередь организована уборка и вывоз снега с территорий многоквартирных домов, подверженных подтоплению паводковыми водами (17 домов).

Подготовлен расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья.

В управляющих организациях сформированы девять аварийных бригад (40 человек) с водооткачивающей техникой (9 единиц). Составлен реестр пяти предприятий района, имеющих водооткачивающую технику, аварийно-спасательные бригады, которые будут осуществлять дежурство по графику в выходные дни. Проведение смотра водооткачивающей техники запланировано на 20 марта на территории АО «Барнаульская теплосетевая компания».

С 14 марта будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад.

С 11 по 13 марта в Барнауле проводится комплексная тренировка с органами управления и силами Алтайской ТП РСЧС по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья.

Железнодорожный район

В зону возможного подтопления в Железнодорожном районе попадает 34 дома в проездах Железнодорожном и Фурманова, на улицах Путейской, Пивоварской, Юрина, Енисейской, Весёлой, Аэродромной и Киры Баева. В данных домах проживают 103 человека, из них – 25 детей, шестеро в возрасте до трех лет. Для предотвращения подтопления домовладений с января ведется контроль за движением воды по руслу реки Пивоварки, естественным водостокам на улицах Енисейской, Автотранспортной, Фурманова, а также за состоянием 15 пешеходных мостовых переходов.

27 февраля проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации района. На базе девяти управляющих организаций, имеющих водооткачивающую технику, сформированы бригады для откачки паводковых вод с затопленных участков.

С 28 февраля на территории района ежедневно ведутся работы по подготовке к пропуску талых вод. На сегодняшний день устранены заторы на реке Пивоварке на ул. Заречной, прочищена ливневая канализация в районе пересечения ул. Фурманова и Павловского тракта, водоотводная канава в районе дома № 13 на Павловском тракте и в районе школы № 10, водоотводной канавы на ул. Белоярской и водопропускных труб на ул. Енисейской. До 15 марта запланированы мероприятия по очистке водоотводной канавы в районе дома № 28 на Павловском тракте, вывозу снега с низменных мест на ул. Фурманова.

5 марта проведен смотр водооткачивающей техники на территории Железнодорожного участка МБУ «Автодорстрой». На смотр представлено 14 единиц специализированной водооткачивающей техники (2 ассенизаторские машины, насос на базе трактора МТЗ, 10 мотопомп, 1 электрический насос).

Распоряжением администрации района с 10 марта по 1 мая организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников администрации района. Заключен договор на оказание помощи жителям по отводу воды от домов частного сектора на сумму 150 тыс. руб.

Для отселения жителей из районов, подверженных возможному подтоплению, определено два пункта временного размещения населения: Детско-юношеская спортивная школа № 6 (ул. Советской Армии, 73), Краевая спортивная школа олимпийского резерва (ул. Георгия Исакова, 113а). На временных пунктах организованы спальные места для размещения 270 человек. Всего на территории района создано 12 пунктов временного размещения населения в случае чрезвычайной ситуации.

На совещаниях с председателями уличных комитетов Железнодорожного района, а также во время подомовых обходов территорий, на которых возможно подтопление, жителям разъяснен порядок действий при угрозе затопления, доведены номера телефонов специалистов по ГО и ЧС и дежурного диспетчера администрации района.

С четырьмя предприятиями заключены договоры на предоставление специализированной техники для ликвидации последствий паводка, ООО «Барнаульский водоканал» обеспечит кипяток для отогрева водоотводящих сооружений в труднодоступных местах.

В многоквартирном фонде на территории района также существуют зоны, подверженные подтоплению. Это низменные места на улицах Деповской и Георгия Исакова. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и в результате совместной работы администраций города, района и населения в 2019 году данные дворы были оборудованы внутриквартальными ливневыми канализациями. На сегодняшний день управляющими организациями выполнены работы по очистке ливнеприемных колодцев во дворах для беспрепятственного пропуска вод.

Администрацией района постоянно контролируется своевременная уборка от снега и наледи придомовых территорий многоквартирных домов, отмосток и межквартальных проездов управляющими организациями. Проведено 29 рейдов, в ходе которых было выявлено более 250 замечаний.

Протяженность системы ливневой канализации на территории Железнодорожного района составляет 12,4 км, она включает 179 ливнеприемных колодцев. Обслуживает данные сети МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула. На сегодняшний день открыты дренажные решетки на улицах Советской Армии, Юрина, Молодёжной, Матросова, Фурманова, Павловском тракте.

Вячеслав Франк, глава города: «С установлением положительных дневных и ночных температур начнется интенсивное таяние снега, возможно подтопление низменных участков. В случае обострения паводковой ситуации задача городских служб – быть готовыми оперативно реагировать на сигналы населения и оказывать людям всю возможную помощь».