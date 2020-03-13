Ветеран педагогического труда Нина Долбинина о работе с трудными подростками

Выслушает, подскажет, даст совет – Нина Долбинина, ветеран педагогического труда, почетный работник общего образования, социальный педагог школы № 118 13 марта отмечает 65-летний юбилей.

Судьба привела в школу

Она не мечтала работать с трудными подростками. Получив образование в Алтайском культурно-просветительском училище, долгое время работала там же преподавателем. А потом попала под сокращение.

— Устроилась в ближайший детский сад воспитателем, – вспоминает она. – Это сегодня педагоги-дошкольники активно внедряют в свою работу различные образовательные программы, пишут интересные проекты и реализуют их, а в 90-е годы все ограничивалось строгими рамками инструкций. Проработав полгода, поняла, что не мое.

Совершенно случайно узнала, что в соседнюю школу требуется социальный педагог.

— Это был 1995 год, период трудный для всей страны, когда родители находились в поисках заработка, а дети оставались предоставлены самим себе, – продолжает она. – Много учеников тогда стояло на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Первая моя задача была выяснить, кто не ходит на уроки годами и почему. Как сейчас помню список из семи человек, почти все мальчишки, был среди них подросток, бросивший учебу еще во втором классе!

Тогда она вместе с инспектором по делам несовершеннолетних обошла всех прогульщиков, привлекла родителей и почти всех детей усадила за парты, правда, в вечерней школе, что в то время работала в районе. Это была первая, очень сложная, но такая важная в ее профессии победа.

— Бывают случаи, когда ребенка не удается вернуть в школу. Есть у меня такой знакомый, так и не окончил девять классов, живет рядом, сейчас он воспитывает троих детей. Так вот при встрече частенько говорит: «Жаль, не послушал вас, ведь без аттестата о полном образовании многие дороги в жизни остаются закрытыми».

Письмо от класса

Ее подопечные сегодня – это ребята из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, дети из группы риска, стоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних, из неполных семей. Конечно, душа болит за каждого, кто оступился, бросил учебу или связался с плохой компанией.

— Провожу беседу с родителями, иногда отдельно, иногда вместе с детьми. В работу подключаем и школьного психолога, и инспектора по делам несовершеннолетних, и других специалистов. Система межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних у нас в городе налажена очень четко.

Мир меняется, а вместе с ним и дети. Сегодня они равняются на героев, которые набирают много лайков в социальных сетях. Недавно учитель привела к Нине Николаевне мальчика, который весь урок разрисовывал себе руки: какие-то иероглифы, знаки, квадраты, треугольники. Руку отмыли, а потом поговорили, оказалось, ребенок хотел сделать селфи и удивить пользователей Интернета.

— Иногда они не могут сформулировать свои проблемы и стесняются рассказать о них. Но я стараюсь найти контакт с детьми, помочь им осознать свои достоинства, увидеть промахи. И все же, наши дети добрые, ласковые, они умеют дружить, только в подростковом возрасте им почаще нужно об этом говорить. Был случай, когда девочка после двухгодичного надомного обучения боялась идти в школу. Разговоры ни к чему не приводили, маму не слушалась. Тогда я предложила классному руководителю написать ей письмо от всего класса, подключились и дети, каждый черкнул пару слов от себя. На следующий день ученица села за парту.

Дети помирились, а родители?

Социальный педагог – товар штучный, ведь выдержать в течение дня натиск негатива может не каждый. Бывают моменты, когда хочется все оставить и уйти на заслуженный отдых, но вновь открывается дверь кабинета, на пороге появляется мальчуган, а в глазах обида и непонимание.

— Моя задача — научить детей правильно выходить из конфликтной ситуации, уметь договариваться. Школа это большая семья и без каких-либо недоразумений обойтись нельзя, мы же живые люди. Один другого толкнул на перемене, другой обозвал третьего. Это нормально! Важно не запускать ситуацию, уметь объясниться и примирить стороны. И вы знаете, как правило, дети мирятся быстрее, чем у них заживают синяки на коже, а вот с родителями – все по-другому.

Если четверть века назад мамы и папы доверяли учителям, то сегодня, увидев шишку на лбу ребенка, идут не в школу, а в полицию, писать заявление, совершенно забывая, что в любом конфликте виноваты две стороны.

— К сожалению, порой сталкиваешься с тем, что учителя знают больше о ребенке, чем его родители. Да, время сейчас такое. Кто-то скажет, взрослым приходится много работать, но всегда нужно помнить, что вашему сыну или дочери больше нужны мамина улыбка, папина поддержка, нежели красивый свитер или новая сумка.

За 25 лет не одно поколение выросло на глазах у Нины Николаевны, ее чуткий нрав, доброту и сердечность помнят многие.

— Приходишь 1 сентября на линейку, смотришь на ряды родителей и узнаешь своих мальчишек, с которыми несколько лет назад вела беседы в кабинете. И радуешься: все-таки исправились, выросли, стали отцами, устроились на работу.

Совет ветеранов педагогического труда города Барнаула поздравляет Нину Николаевну с юбилеем и желает творческих успехов в ее работе.