После почти сорокалетнего перерыва в Барнауле провели гонки по спидвею

В праздничные выходные на стадионе СШОР «Клевченя» прошли гонки по спидвею «Мемориал Германа Титова». Последний раз заезды мотоциклистов по ледовой дорожке стадиона организовывали в краевой столице 37 лет назад.

Как это было

…Январь 1981 года. Стадион «Локомотив», гонки по спидвею. Наш фотокор Андрей Чурилов снимал эти соревнования – и на снимках видно, что на трибунах яблоку негде упасть.

Старожилы подтверждают: порой на мотогонки, а проходили они не только на «Локомотиве», но и на «Динамо», билеты приходилось покупать с рук на улице у спекулянтов – в кассах они заканчивались очень быстро. А на «Динамо» однажды состоялся не просто турнир – чемпионат Европы.

Но после той гонки на «Локомотиве», запечатленной Андреем Чуриловым, вскоре все и заглохло. На долгих 37 лет.

Нет, попытки возродить спидвей предпринимались. Последняя – в декабре 2017 года, когда в рамках «Алтайской зимовки» гонки провели на пляже «Водный мир». Это даже не соревнования были, а показательные выступления – чтобы напомнить о себе.

— Центральный автомотоклуб отправил нам пять бэушных мотоциклов. Три из них мы успели довести до ума к сегодняшнему дню, – рассказывал тогда президент федерации мотоспорта Алтайского края Евгений Максимов.

Родственные души

И вот новая попытка вернуть спидвей – уже не простыми покатушками, а полноценными соревнованиями «Мемориал Германа Титова», и это тоже не случайное название: в 1980-х в Барнауле проводился турнир «Приз Германа Степановича Титова». Правда, со стадионами у нас сейчас стало хуже: «Локомотив» как спортивная арена канул в лету, по «Динамо» на мотоциклах тоже не погоняешь. Экстремалов приютил стадион «Клевченя». Конькобежцы и мотогонщики в чем-то даже коллеги, и тем и другим лед нужен. У ледовых скороходов сезон уже закончился, так что об уроне покрытию дорожек можно было не горевать, а пол в помещении школы организаторы надежно закрыли досками, чтобы не царапать его огромными шипами.

Кстати, если для зимнего спидвея место еще найти можно, то вот с летним, который бы наша федерация тоже хотела возродить, дела хуже – стадионов с необходимой гаревой дорожкой в Барнауле в принципе нет.

Тренироваться барнаульским поклонникам спидвея приходится на озерах – нынешней зимой с метелями это особенно непросто.

Чистый спирт

Вы можете не отличать кроссовый мотоцикл от шоссейного или от эндуро, но спидвейный, думаю, узнаете сразу. В первую очередь, по внешнему виду – техника здесь массивная, невысокая, коренастая, почему-то напоминает эдакого качка-штангиста. Колеса усеяны шипами длиною 28 мм – на переднем их 120, а сзади может быть и до двухсот. Сами колеса спрятаны под большими крыльями – это мера безопасности, чтобы шип, если вылетит, не убил спортсмена. Или если тот упал, то не попал бы под колючую поверхность своего же байка.

Шипы помогают спидвеистам тормозить – других способов снизить скорость нет, тормозами эта техника не оснащена. Причем известная фраза «тормоза придумали трусы» этим людям не подходит – их как раз убрали в целях безопасности. На льду в повороте нажать на тормоз – это верный вылет с трассы. А огромные шипы отлично замедляют скорость, стоит только чуть отпустить ручку газа.

Еще из примечательного – отсутствие холостого хода. Из-за этого, стоя в ожидании старта или в технической зоне, мотоциклистам приходится постоянно подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Рев стоит ошеломительный – иной раз так и хотелось сказать, как герою Леонида Ярмольника в фильме «Сыщик»: «А я тебе говорю: не рычи».

Кстати, работают спидвейные мотоциклы на спирту, на чистом, но не на медицинском – на метаноле. Сердце техники – явовский мотор, а раму, вилку и всю остальную конструкцию каждый уже дорабатывает под себя.

Международный уровень

В дни соревнований в Барнауле была уже привычная для этой зимы метель. Болельщиков она, может быть, и испугала, а гонщиков нет.

— Мы не так давно у себя дома гонялись в минус 27 при высокой влажности. Еще и теплого помещения не было, так что тут, в Барнауле, мы как на отдыхе, – говорит участник из казахстанского города Риддер Сергей Бирюков. Благодаря участию нескольких гостей из Казахстана барнаульские соревнования сразу же стали международными. О том, что на Алтае возрождают спидвей, казахстанцы знали давно, так что приглашению не удивились.

— Мы и к себе ваших ребят звали, но не получилось приехать. А вот мы смогли, – улыбается Бирюков. Как раз во многом благодаря ребятам из Риддера, а еще красноярцам, соревнования проводились два дня. Ну а какой смысл людям ехать в такую даль, чтобы один день поездить. Только к треку привыкнешь – все, уже заканчивать пора, – говорит Евгений Максимов.

При этом в оба дня шел отдельный зачет, то есть и 8 марта, и 9 определяли своих чемпионов.

200 литров спирта ушло на заправку мотоциклов за два дня соревнований.

Молодые кадры

Всего в «Мемориале Германа Титова» приняли участие 16 человек. Местных пилотов – шестеро, четверо основных и двое в резерве. В основном все люди опытные, занимающиеся спидвеем еще со времен советского ДОСААФ. У Евгения Максимова, например, это была основная специализация. В принципе, такая ситуация по всему Зауралью. В кроссе молодежи больше, он на слуху, а вот что такое спидвей, приходится долго объяснять.

Ветераны местного мотоспорта большие надежды связывают с Никитой Яблочкиным. Двадцатилетний мотогонщик вообще специализируется на кроссе, но после армии он поддался уговорам старших коллег и в этом сезоне попробовал себя в спидвее. Дебютировал в Красноярске, в Барнауле у него была вторая гонка.

— Сначала было не то что страшно – непонятно, как это, положить мотоцикл на лед. Когда разобрался, стало легче, – рассказывает Никита. – Здесь вся работа – газом и углом наклона. Входишь в поворот, мотоцикл кладешь на лед, в этом положении руль поворачивать уже нельзя – упадешь. Понятно, что я еще учусь, здесь я для опыта. Везде разные треки, у нас, например, длинная прямая, где можно хорошо разогнаться. С мотокроссом трудно сравнивать, совсем другая дисциплина. Планирую совмещать обе.

В итоге Никита выступил неплохо – в первый день стал седьмым, во второй – девятым, а в барнаульской команде он оба раза уступил только опытному Анатолию Рогалёву. Тот, кстати, в первый день допустил довольно неприятное падение с мотоцикла, но от участия не отказался.

Звездный заезд

Регламент соревнований простой – в заезде участвуют четверо гонщиков, по итогам в зависимости от занятого места каждый получает баллы. Пришел первым – три очка, последним – баранка. У каждого мотоциклиста 20 заездов, по сумме баллов за которые и определяется победитель.

— Победит, скорее всего, Корчемаха, – сделал прогноз Евгений Максимов.

Максим Корчемаха из Новосибирска был хэдлайнером соревнований. Двукратный призер первенств Европы, так что прогноз президента нашей федерации основывался не на пустом месте. Но у Корчемахи в первый день дела не задались, и еще до финальной серии заездов стало ясно, что на этот раз чемпионом он не станет.

— У нас в команде проблемы с техникой – один мотоцикл на двоих, и я выступаю не на своем, – объясняет Максим.

В спидвее он пятнадцатую зиму. Изначально пришел в летний, но потом попробовал погонять по льду, в итоге там и остался.

— Сюда я приехал прежде всего поучаствовать, – рассказывает Корчемаха. – В этом году не получилось попасть на чемпионат России, а навык надо сохранять.

В первый день победителем стал Иван Львов из Новосибирска, Корчемаха приехал вторым, на третьем месте – Сергей Серов из Риддера. 9 марта чемпионская тройка была такой же, только Львов и Корчемаха поменялись местами, на сей раз чемпионство осталось за призером первенств Европы.

Руководителями региональных федераций прорабатывается вопрос о проведении в следующем зимнем сезоне четырехэтапных сибирских соревнований. Планируется, что их примут Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул.