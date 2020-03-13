Недетский вопрос: кто может оформить опеку и попечительство над взрослым человеком?

На 1 января 2020 года в Барнауле под опекой находились 948 взрослых недееспособных человек, под попечительством – 13 ограниченных в дееспособности барнаульцев.

Защита и забота

Когда же возникает необходимость назначить опекуна взрослому человеку? Первой в голову приходит мысль о преклонном возрасте. Но на самом деле, это не ключевой показатель. Основанием для назначения опекуна может стать психическое заболевание, попечителя – как психическое заболевание, так и пристрастие к азартным играм, алкоголизм или наркомания.

— Опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, – поясняет Светлана Мелкозерова, начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения по городу Барнаулу. – Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Согласно законодательству, для признания человека недееспособным родственники, органы опеки и попечительства или психиатрическое учреждение, в которое человек временно помещен, подают заявление в суд. В заявлении указываются обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значения своих действий и руководить ими.

В отдельных случаях суд может ограничить граждан в дееспособности. Например, если вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами человек ставит свою семью в тяжелое материальное положение, или вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над такими гражданами устанавливается попечительство. В отличие от признанных недееспособными, ограниченные в дееспособности граждане самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным сделкам. Но при достаточных основаниях суд по ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить ограниченного в дееспособности гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Одиночество

По словам Светланы Владимировны, в Барнауле немало людей, которые нуждаются в том, чтобы над ними установили опеку или попечительство. Одна из последних историй – у ограниченного в дееспособности барнаульца умер единственный сын. Полтора года назад не стало его жены. Человек, неспособный трезво оценивать результаты своих поступков, остался в этом мире совсем один. Теперь он находится под попечительством специалистов управления.

— Но ограниченные в дееспособности, как и недееспособные граждане, нуждаются в присмотре, что достаточно сложно исполнять специалистам управления. Опекуном или попечителем все же должны быть или юридические лица, оказывающие стационарные социальные услуги соответствующего профиля, либо физические лица. С бытовыми задачами подопечные иногда способны справиться самостоятельно, но они вполне могут стать жертвами мошенников, – говорит Светлана Владимировна.

По словам специалиста, опека и попечительство – лучший вариант заботы о недееспособных людях взрослого возраста. Это позволяет оставить человека дома, обеспечить ему индивидуальный уход и не менять привычную обстановку, а значит, не усугублять проблемы. Типичная ситуация: пожилая мама ухаживает за взрослым ребенком с психическими расстройствами, не отдает его в интернат. После смерти мамы возрастному человеку очень сложно адаптироваться в специализированном учреждении, а у некоторых есть прямые противопоказания к проживанию в интернате. Спасением для нуждающегося в заботе и внимании человека может стать назначение опекуна – физического лица.

Строгий порядок

Как рассказала Светлана Мелкозерова, порядок признания гражданина недееспособным такой. Заинтересованные лица (родственники, психиатрическое учреждение, управление) подают заявление в суд. Суд при наличии достаточных данных о психическом расстройстве человека назначает судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой выносится решение о дееспособности гражданина. Решение суда вступает в законную силу через 30 дней. Имея на руках решение, кандидат в опекуны обращается в управление с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Специалисты управления на их основании дают заключение о возможности заявителя быть опекуном или попечителем. В случае положительного решения, опекун или попечитель должен заботиться о физическом состоянии подопечного, обеспечивать его уходом и лечением, контролировать его действия, а также представлять и защищать его интересы.

— Опекуном совершеннолетнего недееспособного или попечителем ограниченно дееспособного гражданина могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане, не имеющие на момент установления опеки или попечительства судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья человека, – подчеркивает Светлана Владимировна. – При условии положительного заключения гражданин ставится на учет в органе опеки и попечительства для подбора гражданина, нуждающегося в опеке или попечительстве. Конечно, наиболее часто опека оформляется родственниками недееспособного гражданина, но бывает, что помощь и поддержку нуждающимся предлагают и совсем посторонние люди.

За более подробной информацией, касающейся вопросов опеки над совершеннолетними недееспособными или попечительства над ограниченно дееспособными гражданами, можно обратиться в отдел опеки и попечительства управления по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д. 179, каб. № 8, 9, 10, в часы приема: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), либо по тел.: 54-91-87, 54-91-88, 54-91-89.