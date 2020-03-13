Молодежный театр Алтая отправляется в Москву на «Золотую Маску»

В воскресенье, 15 марта, творческая группа Молодежного театра Алтая вылетит в Москву. В столице барнаульцы представят спектакль Wonder boy (режиссер Максим Соколов). Постановка вошла во внеконкурсную программу «Детский Weekend» главного театрального фестиваля России «Золотая Маска».

Wonder boy — это спектакль о подростке со специфической внешностью, который становится объектом насмешек одноклассников: от него шарахаются, как от чумного, и обсуждают за глаза. Режиссер говорит, что спектакль не о болезни. «Мальчик совершает самую сложную в наше время вещь – принимает мир таким, какой он есть. С внешностью, дисгармоничной настолько, насколько это вообще возможно, он гармоничен внутри. И именно поэтому у него появляются друзья. Это спектакль о внутренней красоте, которую мы все хотим обрести», – добавляет Максим Соколов.

Свой спектакль МТА представит 16 марта на сцене Московского театра юного зрителя.

Это не первая номинация для постановки Wonder boy. На межрегиональном конкурсе-фестивале «Кузбасс-fest: театр здесь!» (Кемерово, октябрь 2019) сценическая композиция Максима Соколова стала лауреатом в номинации «Лучшая режиссура» и получила специальный приз «За современность и актуальность сценического языка». Глитч Wonder boy – участник первого в России Форума-фестиваля социального и инклюзивного театра «Особый взгляд» (Москва, октябрь 2019). Экспертный совет «Золотой Маски» включил постановку Wonder boy в лонг-лист – список, состоящий из 110 самых заметных спектаклей сезона 2018-2019 годов. В апреле 2020 года Молодежный театр Алтая представит глитч в Санкт-Петербурге на XVII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин».

«Детский Weekend» проводят на фестивале «Золотая Маска» с 2014 года. В афишу включают спектакли самых разных жанров для детей всех возрастов. Отобранные кураторами постановки – это новый взгляд на детский театр, расширяющий представление о его возможностях. Это театр, стремящийся говорить с детьми и подростками на современном им языке.