Известный барнаульский бодибилдер о моде на ЗОЖ и мифах своего вида спорта

Роман Сидельников – один из самых заметных бодибилдеров Алтайского края во всех смыслах, и по результатам, и по рельефным мускулам. В этом спорте он 12 лет назад был чемпионом Сибири, потом взял небольшой перерыв. И вот снова возвращается в соревновательную жизнь. Через неделю его можно будет увидеть на чемпионате Алтайского края.

Кубики пресса

В детстве и юношестве Роман играл в футбол. Занимался серьезно, выступал за «Полимер». Бодибилдинг в его жизни появился случайно.

— В 18 лет я впервые пришел в тренажерку. Тогда еще не было ни такого количества залов, ни ажиотажа вокруг ЗОЖ, – вспоминает Сидельников. – Самое популярное из этого мира – это программа на местном ТВ «Сотвори себя» про мускулистых мужиков в майках с огромными вырезами и одноименные залы, куда я и пошел.

Цель была простой – максимально быстро сделать пресс с кубиками. Для этого Рома с друзьями начал активно и бестолково заниматься, думая, что, чем больше делаешь и тяжелее веса берешь – тем лучше.

— Моя мама была знакома с Александром Барбашиным (вице-президент Федерации бодибилдинга края, самый титулованный бодибилдер региона. – Прим. авт.). Я пришел к нему в зал. К тому времени уже появился интерес к этой дисциплине, понял, что заниматься беспорядочно, без режима бессмысленно, рассказывает Роман. – Наверное, в тот момент я и увидел, что во мне есть тяга к работе тренером. Я им еще не был, но, когда ходил в зал, всегда хотелось кого-то подправить, подкорректировать упражнение. В итоге это желание и переросло в работу.

Конечная цель

Роман поступил в педуниверситет на факультет физической культуры, получил диплом. Но быть просто тренером и заниматься самому ему оказалось неинтересно, решил сам попробовать соревнования.

— Это, видимо, осталось от футбола, хотелось реализоваться как спортсмену, а не просто сделать тело для себя, говорит он.

Впервые он выступил на городских соревнованиях восемь лет назад в СК «Победа». Фотография с тех стартов до сих пор висит в его кабинете – на тот момент самому Сидельникову казалось, что форма лютейшая, круче уже некуда.

Потом были другие соревнования, победа на чемпионате Сибири, перерыв. И вот полгода назад Роман снова стал готовиться к соревнованиям. Главная цель – чемпионат России в Тюмени с 17 по 20 апреля. А перед этим выступит 20 марта на чемпионате Алтайского края в Барнауле. Итоговый результат, конечно, важен, но Сидельников к нему подходит адекватно.

— Я реально оцениваю форму, понимаю, что есть люди, которые готовились несколько сезонов, а у меня был двухлетний перерыв, так что иллюзий, что однозначно буду первым, не строю.

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу состоится 22 марта в Молодежном театре Алтая, начало в 16.00. В программе – выступления спортсменов в 11 категориях. Билеты можно приобрести в СТЗ Hardcore и на сайте barnaul.kassy.ru

Сохраняя результат

В тренажерном зале Роман познакомился со своей будущей супругой. Ее поддержка помогает ему в подготовке.

— Она не профессиональная спортсменка, но участвовала в нашем проекте «Трансформация», меня понимает. В том же питании у нас дома все просто. Нет стандартного «первое, второе и компот», едим то, что необходимо в рамках подготовки. Нет, не подумайте, у нас не дикий ЗОЖ. В межсезонье, когда едем к родителям, можем позволить себе и пельмени, и шашлык. Но повседневный рацион – яйца, овсянка, гречка, творог. В принципе, все уже привыкли, хотя порой еще спрашивают: «Зачем тебе это?». А это не объяснить. Это раз попробуешь, и затягивает, ты уже без этого не можешь. Мне нравятся и подготовка, во время которой ты видишь, как меняется тело, и сами выступления – эти пять-шесть минут, к которым ты шел несколько месяцев. Адреналина больше, чем когда гол на футбольном поле забиваешь.

Своего сына, ему без малого три года, Роман с женой тоже с рождения приучают к правильному питанию. Конечно, он не на жесткой диете и сладкое ест. Просто Сидельников уверен, что пищевую культуру надо с детства закладывать.

— Когда клиенты порой рассказывают, как дети утром истерику устраивают, если им не сделали бутерброд, волосы дыбом встают. Так вы сами всю жизнь так делали, потому что быстро и удобно, а сейчас хотите отучить за неделю. Так не бывает, – говорит бодибилдер.

При этом Роман отмечает: взгляды в обществе на образ жизни, питание меняются. Он вспоминает, как шесть-семь лет назад с недоверием слушал рассказы Барбашина о том, что за границей в каждом супермаркете есть отдел со спортивным питанием, и думал, что у нас такое не появится и никому не нужно будет. А появилось, и востребовано.

— Сейчас ребята в 16-17 лет идут в тренажерный зал и правильно тренируются. Мы в этом возрасте о таком даже не думали, а нынче стало модным, – говорит он.

Уже несколько лет Роман один из инструкторов проекта «Трансформация», в рамках которого люди, не занимающиеся спортом, пытаются за несколько месяцев «реанимировать» свое тело.

— Считаю, я лояльный наставник. Со временем понял: не надо путать свою профессиональную подготовку и то, что люди делают тут. И надо не замучить их диетами. «Трансформация» – это не челлендж на пару месяцев, когда ты рот закрыл и не ешь, а потом обратно возвращаешься. Главное – сделать так, чтобы результат, который получили участники проекта, сохранился, а в идеале – совершенствовался.

Роман Сидельников разрушает мифы о бодибилдинге

Правильное питание – однообразно и безвкусно.

Сейчас в подготовительный период у меня в рационе любая рыба, даже жирная, нежирная говядина, курица, индейка, овощи. И полно рецептов, как это вкусно и необычно приготовить. А если вы просто на правильном питании, не ставите задачи победить на соревнованиях, еще проще – разнообразия море.

Ходишь в тренажерный зал – и так похудеешь, не обязательно соблюдать диету.

Почему-то люди думают, что тренажерный зал – храм для похудения. Любые тренировки дают в первую очередь здоровье. А худеешь или нет и насколько быстро, зависит уже от режима питания. Не обязательно он в одночасье должен стать жестким.

Если девушка занимается с железом, станет мужеподобной.

Давний и давно развеянный миф. Категория «фитнес-бикини» тому подтверждение. Главное, заниматься правильно.

Бодибилдинг невозможен без «химии».

Тоже давний миф. Появилось множество категорий натурального бодибилдинга, доступных каждому. Но нужно понимать, что это своеобразный спорт. Если нет генетических данных, если от природы нет прорисовки мышц, то можешь на 300 процентов выкладываться, а в призерах не будешь.