Более 26 тысяч жителей Алтайского края больны глаукомой

Всемирный день борьбы с глаукомой отмечается в марте. Врачи Алтайской краевой офтальмологической больницы обращают внимание барнаульцев – болезнь крайне опасна, но при своевременной диагностике можно сохранить зрение. Главное – как можно раньше обратиться к офтальмологу.

— Глаукома отличается тем, что долго может протекать бессимптомно, в течение многих лет постепенно унося зрение. Больные могут замечать ухудшение на поздних стадиях, когда их поле зрения сужается до размеров небольшого пятна, как если бы человек смотрел на мир через подзорную трубу. Если глаукому не лечить, она довольно быстро может привести к необратимой слепоте, – отмечает главный внештатный офтальмолог регионального Минздрава Владимир Лебедев.

Глаукоме все возрасты покорны. Предполагать, что настигает она лишь пожилых людей, – заблуждение.

— В моей практике были случаи, когда мы оперировали по поводу глаукомы даже новорожденных малышей в пятидневном возрасте, – констатирует эксперт.

Очень важно не затягивать с обращением к врачу и при ухудшении зрения обращаться не в оптику за очками, а к участковому офтальмологу. Ранняя диагностика – залог того, что зрение удастся сохранить. Всего-то необходимо, чтобы врач измерил внутриглазное давление и, в случае подозрения на глаукому, направил больного на дополнительное обследование.

В Алтайском крае болезнь лечат в краевой офтальмологической больнице. Здесь существует специализированное глаукомное отделение.

— Половина больных, поступающих к нам в отделение, приходят в запущенных состояниях. Главная проблема в том, что даже прооперировав пациента по поводу глаукомы, нормализовав нарушенную гидродинамику глаза, внутриглазное давление, мы, увы, не получаем прозрения. Глаз слепнет потому, что наступает атрофия зрительного нерва, человек становится инвалидом, – рассказывает заведующая глаукомным отделением Лариса Дружкова.

Лариса Константиновна лечит больных уже без малого полвека и отмечает:

— Мы диагностируем болезнь все чаще. За последний год количество больных увеличилось более чем на тысячу. На сегодня, когда не помогает медикаментозная терапия, единственный выход – это хирургия. При этом количество коек в нашем отделении сократилось с 60 до 40. В итоге возросла и очередь на операцию. Если больной обратился за помощью, его нужно оперировать, а ему придется ждать три месяца с повышенным давлением в глазу. За это время зрение угаснет. Пусть не до слепоты, но больной потеряет одну, две, три строчки таблицы. Это снизит качество его жизни. Очень надеюсь, что ситуация изменится.

Для лечения пациентов в Краевой офтальмологической больнице применяют современные методики оперирования глаукомы с имплантацией коллагенового дренажа, имплантацией мини-шунта Ex-Press. В результате таких операций можно рассчитывать на длительную компенсацию уровня внутриглазного давления даже при сложных формах глаукомы. Ежедневно операции проводятся для 10-12 пациентов отделения.

Врачи краевой офтальмологической больницы отмечают – больные сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, глубоким атеросклерозом предрасположены к развитию глаукомы и должны регулярно (раз в год) проходить обследование у офтальмолога. Также стоит обратить повышенное внимание на здоровье своих глаз тем, у кого близкие родственники больны глаукомой.