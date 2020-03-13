Белый плен: снег для садовода и друг, и враг

На приусадебных и дачных участках барнаульцев еще белым-бело. Кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер со стажем Иван Пучкин рассказывает о том, что делать садоводам с этим снежным богатством и какие садовые культуры необходимо срочно спасать из снежного плена.

Под одеялом пуховым

Март переменчив. То капелью зазвенит, то холодным ветром со всех сторон обдует. Под высокими сугробами тепло и комфортно кустикам смородины, садовой землянике. Снег – прекрасный теплоизолятор, уберегает их от подмерзаний.

Низкорослые хвойники тоже рады снежку – от опасного для их иголок весеннего солнышка под ним прячутся. Но не всем садовым культурам снег во благо. Боятся неминуемого в снежный год выпревания прихотливые абрикос и слива. В чуть меньшей степени скопление снега опасно для вишни.

— При постоянных зимних температурах садовые культуры более-менее спокойно переносят снежное соседство, но оттепели, перемежающиеся с заморозками, приводят к поочередному таянию и замораживанию снежного покрова. Образуется наст, который всей ледяной мощью давит на молоденькие побеги и ветки растений. Ледовая глыба может сломать ветки яблони, груши, искалечить облепиху и жимолость, – рассказывает Иван Пучкин.

Копай, да поглядывай!

В первой половине марта нужно откопать стволики деревьев. Как оказалось, метод бери больше – кидай дальше, в этом случае не работает. Освобождать от снежного плена саженцы нужно с умом и, главное, постепенно.

— За зиму культуры изнежились под теплым снежным укрытием. Разом весь снег убирать нельзя. Лучше это сделать в два этапа: сначала по максимуму освободить приствольный круг, оставив небольшое количество снега вокруг стволика. Через несколько дней, когда деревце акклиматизируется, удаляем остатки снега. Причем, на вызволение саженцев обязательно выходим в первой половине дня, чтобы до традиционного вечернего похолодания дерево успело приспособиться к внешним условиям, – рекомендует эксперт.

Нет сил браться за лопату? Иван Пучкин делится способом для ленивых.

— Можно небольшим совком разбить наст вокруг деревца на сектора. Или проложить соответствующие линии торфом или угольной пылью. Днем солнышко пригреет и подтопит снег по темным полоскам. От выпревания этот способ не спасет, зато позволит снизить давление наста на деревце и избежать поломок.

Варом вооружайся!

Без садового вара в кармане садоводу на участке делать нечего. Мало ли причин для ранения деревьев? К примеру, при копке можно нечаянно веточку-другую повредить, да и активность мышей весной на пределе. Растительная пища у грызунов закончилась, самое время за кору и ветки плодово-ягодных культур приниматься.

— Исторически сложилось так, что зайцы оставляют повреждения на открытых участках дерева, а грызуны наносят урон деревьям под толщей снега. Из укрытия наверх они практически не выходят, чтобы не стать добычей хищных птиц и зверей. Откапывая снег от деревьев, мы уберегаем их от повреждения мышами, нарушаем сформированные за зиму мышиные ходы, – отмечает Иван Александрович.

Если на ваше деревце было совершено мышиное покушение, то необходимо сразу же приступить к реанимационным мероприятиям: замазать рану садовым варом и укрыть сверху пленкой. При небольшом повреждении культура быстро пойдет на поправку, восстановится кора и находящийся под ней и отвечающий за питание и сокодвижение камбий. Иван Пучкин рассказывает:

— Если повреждения слишком велики и расположены выше места прививки деревца, иногда ничего другого не остается, как обрезать ствол. Деревце может самостоятельно восстановиться. Опытные садоводы при кольцевых повреждениях яблони или груши могут сделать прививку мостиком.

Под прикрытием

Пока еще на участке вольготно лежит снег, самое время… планировать посадки следующего года. Эксперт рекомендует:

— Оцените, на каких участках сада снег выдувается, а где он, напротив, лежит большим айсбергом. В соответствии с этим и нужно делать выводы о посадке тех или иных растений.

Жимолость и облепиха, к примеру, зимостойкие и морозостойкие культуры. Для их роста и плодоношения обильный снег не нужен. Он может лишь поломать ветки. Эти ягодники смело можно сажать в малоснежных местах участка. Зато земляника, смородина и малина должны расти под прикрытием. Так что для посадки этих культур присмотрите самые снежные места на участке.

И красавицу сливу важно правильно посадить. Приживается и хорошо растет эта прихотливая культура только там, где к выбору места садовод подошел очень осмотрительно. Иван Пучкин рекомендует:

— Сливу нужно поселить на свободной от снега юго-восточной стороне сада.

Посадку нередко организуют рядом с жилыми домами, стены которых являются не только средством защиты от ветров, но и своеобразным способом обогрева дерева в холодное время года.

Снег теплице не помеха

На вашем участке есть теплица? Самое время наполнить ее снегом. Вскоре температура воздуха начнет повышаться, снег превратится в талую, очень полезную для растений воду. Она – один из лучших источников влаги весной. Особая структура талой воды быстрее пробуждает землю и позволяет быстро подготовить грядки к высадке растений. Под ее влиянием семена прорастают гораздо активнее, лучше укореняются и интенсивнее переходят к росту.

Почва при этом хорошо увлажняется. Обычным поливом такого эффекта не достичь. Снежный покров в теплице не должен быть слишком тонким. Идеальным считается слой примерно в 40-70 см. Накидывать больше снега на землю также не стоит – он будет долго таять, а количество влаги превысит допустимые нормы.