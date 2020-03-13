Барнаульский планетарий в этом году отмечает 70-летие

В среду, 11 марта, культурно-просветительский центр «Планетарий» начал череду мероприятий, приуроченных к своему юбилею. Этот год обещает быть насыщенным для учреждения и с точки зрения интересной программы, и ожидаемых перемен, которые выведут его на новый уровень.

Влюбленные в небо

Барнаульский планетарий – это высококвалифицированный коллектив, удачно совмещающий в себе сотрудников многоопытных и только начинающих свой путь, но уже подающих большие надежды. Одна из тех, кто держит этот костяк, щепетильно подбирая правильных людей, – Галина Шкловская, заместитель директора по КПР. Она пришла сюда на работу 13 января 1986 года на должность инспектора.

— Я сразу вижу, наш человек претендует на место или не наш, – отмечает Галина Игоревна. – Как-то пришел кандидат наук, вроде бы знания есть, но чувствую, что не приживется. Так и было – через полтора месяца ушел.

Сама она в телескоп впервые посмотрела, когда уже работала в планетарии. Тогда навсегда и влюбилась в небо. Говорит, что любит его целиком, – нет ни любимых созвездий, ни звезд, ни планет.

Да тут, пожалуй, все фанатики в хорошем смысле слова. И каждый – профи в своем деле. Например, Елену Ишоеву, которая работает в планетарии уже шестой год, коллеги величают «детским лектором». Она не просто читает лекции, а разговаривает с маленькими зрителями, задает интересные вопросы, часто немного отходя от намеченного плана. В свою очередь ребятишки тоже не упускают возможности расспросить ее о чем-нибудь. Почему мы не видим две луны и когда они появятся над нашим городом? Где и как находят экзопланеты? (кстати, программа, посвященная этой теме, в планетарии появилась). Почему Лунтика не видно, когда мы смотрим в телескоп на Луну?

Елена Юрьевна уверена, что классический планетарий никогда не утратит популярности – вне зависимости от развития цифровых технологий, которые и так шагнули далеко вперед.

— Это большая разница, – резюмирует лектор. – Очень много детей, да и взрослых, приходят к нам в первый раз, видят программу полного купола и у них на лицах такой восторг, восхищение от визуального ряда, эффектов. Как показала практика, они потом обязательно приходят еще и еще. Иногда во время программы я прошу зрителей отвечать на вопросы хлопая или топая. Родители активно в этот процесс включаются, раскрепощаются.

Кроме лекций в зале, Елена Ишоева рассказывает о небе и во время астрономических наблюдений в телескоп (ближайшее ночное запланировано на 1-2 мая на 21.30, можно будет взглянуть на Луну и Венеру). Эти события всегда долгожданны и востребованы – зрители еще засветло выстраиваются в очереди к профессиональным оптическим приборам. Технику не убирают до последнего зрителя, а люди порой остаются и после полуночи. Чтобы как-то занять тех, кто ожидает свой черед, сотрудники планетария проводят «внеплановые» показы в зале. Если обычно «звездный дом» закрывается в 17.00, то в дни вечерних наблюдений на полнокупольную программу можно попасть и в 20.00. Удивительно, но увиденное в телескоп, скажем, кратер Луны, можно не просто рассматривать, а снять на фото прямо через окуляр.

Все сами

Старший научный сотрудник Наталья Ненахова работает в планетарии уже пять лет. Она окончила АГИК по специальности, не связанной с астрономией и физикой, однако сумела в короткие сроки войти в курс планетарской работы и теперь руководит методической секцией «Школа лектора» при учреждении.

— Профессии «лектора планетария» не учат, ими становятся, – уверена Наталья Николаевна. – Я очень благодарна Наталье Павловой, астроному от бога, которая стажировала меня первые полгода работы здесь. Помню, как она громоздкой световой указкой в полной темноте показывала зрителям созвездия на проекции.

Главная задача планетария – просвещение, пропаганда космонавтики, астрономии и естественных наук. С этой же целью недавно здесь появилась информационная рубрика «Астрономический курьер». Наталья Ненахова ежемесячно подбирает для нее интересную информацию. Там можно прочесть о том, какие созвездия и планеты доступны для невооруженного взгляда барнаульцев или узнать любопытные факты.

Светлое будущее

В последнее время планетарию живется не очень легко, необходимость менять место дислокации вносит свои коррективы. Но этот вопрос уже практически решен.

— В этом году мы переедем в здание бывшего кинотеатра «Родина», это уже точно известно, – рассказывает директор планетария Павел Ягодкин. – У нас разработан проект реконструкции одного из залов. Сейчас он проходит историко-культурную экспертизу, результаты которой будут известны в середине апреля. Когда там все обустроим, разместимся и начнем работу, займемся вторым залом – там у нас расположится интерактивный музей астрофизических явлений.

В смете проекта заложена покупка новых кресел, современного купола-экрана и цифровой системы Fulldom с разрешением 8К (тот, что установлен в старом здании, имеет всего 4К), а также лифт для проектора Zeiss.

— Наш «Цейс» менять не планируем – он еще не исчерпал своих возможностей, не устарел, не пришел в негодность, поэтому отказываться от него не намерены. Перед переездом мы планируем привести его в идеальное техническое состояние, – поясняет Павел Юрьевич.

За счет того, что оснастка «звездного дома» практически полностью обновится, время, когда барнаульцы будут вынуждены обходиться без планетария, окажется минимальным. Он будет функционировать в старом здании до самого переезда.

Хроники планетария

— 11 марта 1950 года открылся Барнаульский планетарий. Он стал шестым в стране.

— 1957 год – создание астрономической площадки.

— 1964 год – в планетарии появился проекционный аппарат «Малый Цейс».

— 1965 год – сотрудники планетария начали проводить выездные лекции с использованием передвижного аппарата УП-2.

— 1978 год – при учреждении появился клуб любителей астрономии.

— 1989 год – в планетарии начали развивать экологическое направление.

Последние 20 лет здесь регулярно проводят творческие конкурсы. Самое большое количество работ составило 993.

В 2019 году вниманию барнаульских зрителей планетарий представил свыше 55 различных программ, около 900 лекций и 100 массовых мероприятий, которые смогли посетить более 60 тысяч человек.