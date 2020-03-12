Воспитанница барнаульского народного коллектива прививает любовь к фольклору в соседнем регионе

В марте заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края ансамбль народной музыки «Жалейка» отметит 40-летие. За это время он стал вторым домом для представителей нескольких поколений юных барнаульцев и многим помог определиться с выбором профессии. Среди них и Ольга Барканова, которую сейчас знают как Ольгу Гунько – руководителя фольклорных ансамблей в Республике Алтай.

Как на озере Телецком

Это сегодня фольклорный образцовый ансамбль «Зёрнышко» из Артыбаша известен и любим не только в республике, но и за ее пределами, а тогда, в 2011 году, недавняя выпускница Гнесинки Ольга Барканова собирала ребятишек по всей округе. Было непросто. Но уже следующей зимой на 23 февраля маленькие артисты показали себя в большом праздничном концерте. В ярких народных костюмах, со звонкими голосами мальчишки и девчонки покоряли односельчан.

С тех пор почти десять лет без ансамбля трудно представить какое-либо событие в Иогаче или Артыбаше. Занимаются в нем дети с 5-7 лет. Окончив 9-й класс, как правило, уезжают учиться дальше. Так случилось в 2018 году – выпустилась первая десятка, кто-то поступил в Новосибирский областной музыкальный колледж, кто-то выбрал иную стезю, но петь продолжают все. А на смену пришли новички, и в «Зёрнышке» снова 40 человек.

— Изучаем русскую культуру, работаем над народным вокалом, осваиваем народную танцевальную лексику, играем на разных инструментах, – рассказывает Ольга Дмитриевна. – Иногда позволяем себе «шалости» – поем эстрадные песни, приближенные к народным.

На словах это звучит несколько обыденно. На самом же деле занятия проходят интересно. И громко! А как иначе, когда песня распевается, балалайка ей вторит, а жалейки да свирельки поддерживают, дудочки и бубны играют, да и трещотки с ложками не уступают.

Выход на сцену – это целое представление. И голоса слаженные, и пляски задорные, и костюмы – впору народные орнаменты изучать. Обрядовые песни, колядки да хороводы, театрализованные представления – все у «Зёрнышка» получается занимательно и впечатляюще. И везде так – хоть на концертах в своем Турочакском районе или на празднике в Горно-Алтайске, хоть на республиканских фестивалях или конкурсах в Барнауле… Выступление – высочайшая ответственность. Потому и зрители в восторге, и жюри победы да дипломы присуждает (их уже десятки, как у ансамбля, так и у солистов). Словом, образцовый коллектив. И солисты что надо: Алёна Пупышева, Ольга Шарагова, Ксения Прасалова, Софья Кулепина, Ульяна Гунько.

Вытянула «Репу»

Помимо этого Ольга Дмитриевна занимается с сельскими детьми фортепиано. И ребята делают успехи. Например, Варвара Зырянова стала дипломантом регионального этапа конкурса имени Чайковского.

А два года назад работники культуры из сел Чойского района – люди с прекрасными мужскими и женскими голосами и серьезными артистическими данными в возрасте от 30 и до «60 плюс» – объединились в фольклорный коллектив и попросили Ольгу стать художественным руководителем. И теперь она ездит за несколько десятков километров, чтобы ансамбль «Репа» радовал зрителя своими выступлениями. Барнаульцам, побывавшим на недавнем Международном конкурсе «Сибирские беседы», «Репа» запомнилась по шутливому мини-спектаклю, в котором было все: сказки и песни, пляски и музыка… Естественно, что такое действо жюри оценило по достоинству. В региональном фестивале «Родники Алтая» артисты тоже были среди лауреатов.

Однажды во время летнего праздника на Телецком озере нам, барнаульским туристам, очень понравилась вокальная группа девушек, выступавших в морской форме. В одной из вокалисток узнали землячку.

— Да, – с улыбкой подтверждает Ольга, – есть у нас группа «Красные девицы». Мы, три девушки, уже несколько лет поем вместе, выступаем на различных площадках в республике и у себя на Телецком.

26 марта в концертном зале «Сибирь» пройдет праздничный концерт, посвященный 40-летию заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края ансамбля народной музыки «Жалейка». А 28 марта юбилейные торжества продолжит творческая встреча, в которой примут участие представители разных лет, Ольга Гунько планирует выступить со своими воспитанниками.

Барнаульская закваска

В Артыбаш Оля приехала к будущему мужу – Андрей Гунько занимается здесь туристическим бизнесом. Сейчас у них подрастают трое детей. А тогда ради семьи девушка, успешно окончившая Российскую академию музыки имени Гнесиных, оставила интересную работу в крупном столичном хоре при Гостелерадио и успешный педагогический труд – два ее образцовых детских коллектива входили в десятку лучших московских. Теперь все это – бесценный опыт, который помогает ей в занятиях с ребятами прителецких сел.

Но истоки ее любви к музыке, конечно, барнаульские. В поселке Южном в дружной семье Баркановых все четверо детей занимались в музыкальной школе. Добротное старое бабушкино пианино никогда не скучало. А в восемь лет Олю старший брат Сергей привел в ансамбль «Жалейка», где занимался сам.

— У нас в коллективе базовые установки, – рассказывает заслуженный работник культуры РФ Сергей Десятов, – развитие творческих навыков и раннее профилирование. Примерно 30 процентов воспитанников идет в профессию музыканта. Оля Барканова из их числа, выбрала народно-хоровое направление. В «Жалейке» она окунулась в творческую атмосферу, постоянно стремилась больше узнать и освоить новое, играла на разных музыкальных инструментах. Целеустремленная, с хорошими творческими амбициями, она стала настоящим профессионалом.

Сама Ольга Дмитриевна очень благодарна Сергею Емельяновичу за его уроки жизни.

Многое дала учеба в Барнаульском музыкальном училище, где блестящий преподавательский коллектив укрепил любовь к народной музыке, снабдив богатым багажом знаний.

Барнаул для Ольги Гунько – любимый город, потому что родной, потому что здесь ее близкие люди, отчий дом, куда можно приехать не только всей большой семьей, но и со своими воспитанниками, всех встретят и приветят.

Продолжение следует

Шестилетняя солистка в ярком русском сарафане и плетеном из бисера кокошнике озорно распевает: «Кукареку, Петушок, кукареку. Как поехал петушок через реку», где-то притопнет да прихлопнет, где-то трещотками подыграет – так это у нее ловко получается, что зрители не скупятся на овации. Но юная исполнительница не смущается. Ульяна Гунько на сцене с четырех лет, лауреат нескольких региональных и международных фестивалей и конкурсов. Маленькая артистка очень напоминает свою маму.