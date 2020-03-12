В военном центре АлтГТУ провели экскурсию для воспитанников детдома

Экскурсия для воспитанников детдома № 4 – инициатива прокуратуры Центрального района Барнаула. В военном учебном центре АлтГТУ показывают перспективы военной службы, а заодно немного рассказывают и о вузе, куда эти ребята, возможно, вскоре пойдут учиться.

— Встречи со старшеклассниками у нас проходят регулярно: в рамках дней открытых дверей вуза, «Ночи музеев», а также перед всеми днями воинской славы России, – сообщает начальник военного учебного центра при АлтГТУ полковник Виктор Рубан. – Мы рассказываем, что студенты в период обучения по основным направлениям могут получить вторую специальность – военную, по программам подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса. В дальнейшем выпускники могут идти служить по контракту.

Основная часть экскурсии – знакомство с техникой, с которой имеют дело студенты в военном центре. Например, в лабораторном корпусе бронетехники ребята могут увидеть танки и снаружи, и изнутри, узнать, как там размещается экипаж. Но самое интересное для школьников – это лазерный тир. Мальчишки пробуют разбирать автомат Калашникова, а вот девчонки сразу выстраиваются в очередь к мишеням, чтобы проверить свою меткость. И, кстати, быстро учатся правильно целиться из прототипа пистолета Макарова. Дарья Должикова с первого подхода настреляла больше всех баллов:

— Я ездила в поля с дедушкой, он учил меня стрелять из воздушки, – признается Даша. – Из пистолета я раньше не стреляла, это, оказывается, сложнее. Я один раз промахнулась. Главное, чтобы руки не дрожали. Про военную службу не думала, здесь мне просто интересно узнать побольше для общего развития.

Как отмечает Виктор Рубан, такой интерес к военному учебному центру у представительниц прекрасного пола закономерен. Более того, приходят они не только на экскурсии, но и на учебу.

— Часто нашим центром интересуются девочки-юнармейцы. Мальчишки у нас учатся на технических военных специальностях, а девчонки – на тыловых. Так, мы обучаем на младшего специалиста продовольственной службы – повара. Но в целом подготовка у них проходит аналогично: девчонки тоже ездят на сборы, участвуют в спортивных мероприятиях, – рассказывает начальник центра.