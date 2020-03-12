Первые результаты реализации в Алтайском крае нацпроекта по поддержке бизнеса

Март 12 13:54 2020

В Барнауле прошло итоговое совещание управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Участие в совещании принял Губернатор Алтайского края Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, руководители деловых объединений региона, органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Муниципалитеты способствуют продвижению малого бизнеса, организуя тематические выставки.
Фото Андрея Чурилова

Ожидания и реальность

Роль малого и среднего бизнеса для Алтайского края в силу специфики экономики региона и большой аграрной составляющей очень высока. В крае к сектору предпринимательства относится почти 80% хозяйствующих субъектов. Бизнес дает бюджету почти треть налогов. В этой сфере трудится порядка 263 тыс. человек.

— Развитие бизнеса напрямую зависит от предпринимательского сообщества, от готовности делать шаги, связанные с риском, но имеющие своей целью развитие дела, и как следствие – развитие региона, – уверен глава региона. – Предпринимательство сегодня – наша движущая сила экономики и развития.

Итоги развития бизнеса в регионе напрямую связаны с реализацией нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Одна из его главных целей – увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства, в условиях Алтайского края рост должен произойти с нынешних 269 тыс. до 329 тыс. человек к 2024 году.

Как рассказал руководитель краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, за шесть лет финансирование нацпроекта в крае составит более 2,2 млрд руб. Только в прошлом году на дополнительные инструменты поддержки предпринимательства было направлено свыше 300 млн руб. В 2020 году сумма увеличится до 420 млн руб. Это льготное кредитование, образовательные программы, создание условий для развития экспортной деятельности, гранты.

В помощь предпринимателям создана единая краевая площадка «Мой бизнес», охватывающая мерами господдержки все муниципалитеты региона. И предпринимателю Завьяловского района не обязательно ехать за господдержкой в Барнаул, он может получить ее в полном объеме по месту жительства. Региональный центр поддержки экспорта по итогам работы стал лучшим в Сибири и вторым в России. Благодаря экспортной поддержке 99 компаний заключили контракты на сумму 13,5 млрд руб. Почти 7 млрд руб. привлекли предприниматели региона по федеральной программе льготного кредитования субъектов предпринимательства.

Однако по данным ведомства, принимаемые меры господдержки не принесли ожидаемых результатов – при росте количества субъектов малого и среднего предпринимательства, число занятых в этой сфере сократилось с 273 до 260 тыс. человек.

— Данная тенденция характерна для всех субъектов страны, – отметил Александр Сергеевич. – Однако нам нужно создавать максимальные условия для увеличения этих цифр на территории региона. Снижение связано как с регуляторными рисками, так и с необходимостью доработки существующей методики подсчета.

Общий объем средств на развитие предпринимательского сектора через все источники:

2018 год – 5,2 млрд руб.

2019 год – 13,4 млрд руб.

Налоги и возможности

Среди основных причин снижения численности предпринимателей, названных участниками совещания – несовершенство налогового законодательства, нелегалы в бизнесе и некоторые экономические особенности региона. Так, в Алтайском крае находятся удаленные села, в которых несколько десятков покупателей и предпринимателю невыгодно открывать там магазины – логистика съест прибыль. В целях поддержки торговли прорабатывается возможность субсидирования расходов бизнесменов, осуществляющих торговлю в удаленных селах.

Уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров представил результаты специального опроса предпринимателей, в них говорится, что развитию бизнеса мешает возросшая налоговая нагрузка, тогда как административное давление идет на снижение.

— Налоговая нагрузка, которая зависит от работы федеральных законодателей, приводит к определенному снижению малого бизнеса, – отметил Павел Нестеров. – Доходность бизнеса обычно реагирует на законодательные изменения.

Александр Евстигнеев также согласился, что бизнесу позволят прирасти изменения в налоговом законодательстве. Хотя работа в данном направлении ведется, но это процесс длительный. Стимулом к ведению легальной предпринимательской деятельности должен стать закон о самозанятых. Налог на профессиональный доход реализуется с января 2019 года в 4-х пилотных регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Уже сейчас годовой показатель перевыполнен: количество самозанятых граждан по состоянию на 1 ноября 2019 года составляет 261 тыс. человек. На 2020 год показатель по количеству самозанятых определен 800 тыс. человек, а сам эксперимент будет расширен на 19 регионов. По плану, в Алтайском крае данный налог должны ввести в 2021 году, но есть вероятность, если налоговики успеют подготовить документы, то это случится уже в нынешнем году.

По итогам данного совещания было принято решение создать рабочую группу по совершенствованию условий бизнеса и вопросов налогового законодательства в крае. Ее работу возглавили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Малый бизнес края в минувшем году привлек 330 льготных микрозаймов; 1,2 млрд руб. кредитных средств направили субъекты бизнеса на развитие проектов благодаря государственным поручительствам, при сопровождении специалистов центра «Мой бизнес» создано 147 новых субъектов бизнеса.
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