О чем расскажет QR-код: в администрации Барнаула обсудили экскурсионные программы 2020 года

В администрации краевой столицы состоялось совещание, на котором обсудили предстоящий сезон экскурсий – 2020. Совещание провела заведующая отделом по развитию туризма Татьяна Сибиркина. На нем был обсужден предстоящий сезон экскурсий — 2020.

Как и в предыдущие годы, барнаульцев и гостей города ждет интересная экскурсионная программа по разным направлениям: обзорная, Барнаул в годы войны, архитектура города, развитие медицины в Барнауле и многие другие. Весь список с подробным описанием можно посмотреть на сайте Барнаула в разделе «Туризм».

Стоит отметить, что экскурсии пользуются стабильным спросом: все чаще горожане заказывают обзорные программы, когда в краевую столицу приезжают гости или партнеры по бизнесу. В 2019 году экскурсия становилась и романтическим свиданием. Кстати, программа станет отличным корпоративным времяпрепровождением.

— В этом году барнаульцев и гостей города ждет много всего интересного. Например, в историческом центре появятся QR-коды, чтобы любой владелец смартфона смог получить исчерпывающие данные о конкретном объекте или другую полезную информацию. Работаем и над экскурсионными программами. Они запустятся, как только установится комфортная погода, – отметила Татьяна Сибиркина.

Кстати, на этой неделе в Барнауле начался цикл семинаров об истории города для администраторов гостиниц. Первый семинар, по теме «Барнаул – горнозаводской город», в котором приняли участие администраторы ведущих отелей краевой столицы, прошел 10 марта в гостинице «Барнаул». Участникам рассказали о возникновении Барнаула как горнозаводского города, об Акинфии Демидове и его вкладе в развитие города. Администраторы познакомились с историей Барнаульского сереброплавильного завода, который выплавлял 90% всего российского серебра.

Подобные семинары проводятся отделом по развитию туризма администрации Барнаула ежегодно перед началом туристического сезона, их цель – улучшение качества предоставления услуг для туристов города.