На какие уловки мошенников чаще всего попадаются жители Алтайского края

Как держателю банковской карты полностью обезопасить себя от посягательств мошенников, рассказали представители Банка России и Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Социальная инженерия

Рынок безналичной оплаты развивается стремительно. Еще 10 лет назад самой распространенной операцией с банковской картой было снятие наличных, сегодня 40% оплат товаров и услуг совершается безналичным способом.

— 70% мошенничеств совершаются не с помощью вредоносных сайтов или программ, а методом так называемой социальной инженерии, когда преступник входит во взаимодействие с жертвой и уговаривает совершить какие-либо действия или выманивает реквизиты карты, – говорит Михаил Метелёв, главный эксперт отделения «Барнаул» Банка России. – В случаях кражи средств в результате взлома системы или вредоносного вируса, с которым не справилась система безопасности банка, есть шанс, что пострадавшему возместят утраченную сумму.

— При условии, что пользователь не нарушил правил безопасности, установленных банком, и в течение суток после совершения противоправной операции обратился с заявлением в банк, – добавляет начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник полиции Евгений Прохоров.

По статистике Банка России, средняя сумма кражи составляет около 10 тыс. рублей. Общий объем таких выявленных операций в 2019 году по физическим и юридическим лицам составил 6,5 млрд рублей. При этом банки возместили клиентам каждый седьмой рубль.

Перезвоните в банк

Способов хищений очень много, наиболее распространенных – 35. Катастрофических объемов достигают мошенничества якобы из службы безопасности банков. Человеку поступает звонок с номеров 8 800, 8 495, сообщают, что с его карты зафиксирована несанкционированная операция, и предлагают перевести деньги на безопасный счет или выманивают реквизиты карты. Как только он передает эти данные, уже не является хозяином своих сбережений.

Внимание! Банки никогда не обзванивают и не осуществляют рассылок о блокировке карты. Они делают это по умолчанию, и тогда уже сам клиент должен будет обратиться в банк, чтобы разобраться в ситуации.

Сотрудники банка не имеют права запрашивать реквизиты карты. Если звонок вам кажется подозрительным, следует прервать разговор и обратиться на горячую линию банка, где можно получить полную информацию о движениях на счетах.

Покупки в Интернете

— Основная масса мошенничеств с картами связана с продажами и покупками в Интернете, – комментирует Евгений Прохоров. – В первые сутки после размещения объявления продавцу начинают звонить мошенники, желающие приобрести товар, но при этом сетуют, что находятся в другом регионе и готовы перевести деньги на карту. Для перевода средств достаточно назвать номер карты, но преступники приводят сто доводов, чтобы получить полные реквизиты банковской карты его держателя, в том числе ССV-код на ее обратной стороне и срок действия «пластика».

Как только жертва называет эти данные, преступники тут же переводят деньги на свой счет. Доказать потом неправомерность подобной транзакции будет сложно, а вернуть деньги почти невозможно, предупреждают эксперты.

Другой способ – мошенникам удается убедить продавца о необходимости дойти до банкомата, и под их манипуляции тот собственноручно совершает действия по переподключению мобильного банка на другое лицо. И все – мошенник может распоряжаться средствами потерпевшего и даже оформить на него кредит в режиме онлайн.

Внимание! Ни при каких обстоятельствах не называйте реквизиты своей карты, ССV-код на ее обратной стороне и срок действия. Для перевода денег покупателю достаточно знать номер карты или телефона и имя держателя без фамилии.

Доверяй, но проверяй!

По словам экспертов, в большинстве случаев мошенничества возможны по вине самих граждан ввиду их излишней доверчивости. Женщины зачастую попадаются на уловки брачных аферистов. Жительница Алтайского края вступила в интернет-переписку с мужчиной, представившимся генералом сирийской армии. Мужчина посетовал на то, что ему абсолютно негде хранить заработанные тяжким трудом 2,5 млн рублей, и предложил «даме сердца» их сберечь. Но для пересылки столь крупной суммы попросил у нее же 100 тыс. рублей. И женщина их перевела.

— До курьезов доходит степень доверия граждан – случается, чтобы получить кредит в 100 тыс. рублей, человек переводит до 80 тыс. различных дополнительных сборов, – говорит Евгений Прохоров.

Мошенники ловят даже опытных юзеров очень просто: они предлагают услуги или товары по заниженным ценам. Очень сложно удержаться от искушения, когда тебе предлагают кредит по низкой ставке. Преступники создают сайты, похожие на официальные интернет-страницы магазинов, кредитных или страховых организаций, на которых необходимо оставить конфиденциальную информацию о себе. Другой вариант – рассылка по почте или с помощью СМС фальшивых сообщений от банков с просьбой предоставить номера карт.

— Вам могут даже продать качественный товар или оказать услугу, но при этом посторонние люди получают ваши персональные данные, в том числе номер и код карты, которые вы обязаны ввести при оплате онлайн, – предупреждает Евгений Прохоров. – Есть опасность, что эти данные попадут в базу, которую формируют мошенники, и через месяц могут списать деньги с карты.

Можно ли всецело обезопасить себя от посягательств мошенников и при этом пользоваться благами цивилизации? Эксперты советуют не совершать электронные покупки картой, на которую приходит заработная плата или иной доход. Для этих целей можно завести другой «пластик», в том числе и виртуальный.

Внимание! Не осуществляйте онлайн-платежи на непроверенных сайтах. Не переходите по неизвестным ссылкам.