Фильм «Счастье в конверте» можно посмотреть по сниженным ценам

В кинотеатре «Премьера» с 12 марта можно увидеть фильм «Счастье в конверте», снятый нашими земляками – Светланой Сухановой и Евгением Бедаревым.

Это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном — о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее, как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще — секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!

Расписание ближайших сеансов в кинотеатре «Премьера»: 12 марта (11.00, 14.50), 13 марта (17.40, 19.30), 14 марта (14.00, 17.45), 15 марта (11.40, 15.30).

Стоимость билета 150 рублей.

Фильм также можно посмотреть в кинотеатрах сети «Киномир» до 25 марта. Стоимость билета – от 150 до 350 рублей.