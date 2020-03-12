Еще 26 ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали к юбилею Победы

В среду, 11 марта в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) состоялось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В торжественной церемонии приняли участие министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, глава администрации Центрального района Барнаула Максим Сабына и председатель краевой организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Климов.

Наталья Оськина, поздравляя ветеранов, поблагодарила их за героизм, проявленный на фронте и в тылу, пожелала крепкого здоровья и быть окруженными теплотой и заботой. Максим Сабына добавил, что Барнаул внес огромный вклад в Победу, особенно труженики тыла, которые в рекордные сроки развернули работу эвакуированных заводов.

— Спасибо, что вы до сих пор с нами и позволяете из первых уст знать правду о событиях тех лет. Каждый из вас сделал очень много для нашего города. Я от души желаю вам долголетия и мира, – сказал Максим Николаевич.

В числе награжденных – бойкая и бодрая Анна Сергеева. Анна Михайловна через три месяца будет праздновать 95-летний юбилей, но назвать ее бабушкой язык не повернется. К торжественному мероприятию она надела праздничное голубое платье с болеро, завила кудри и наверняка сменила бы домашние тапочки на элегантные туфли с каблуком, если б не тяжелая травма, которая не позволяет ей легко передвигаться. Из-за перелома шейки бедра она и оказалась в интернате 14 лет назад, приняв это непростое решение вместе со своим сыном и внуками. У Анны Михайловны многолетняя партийная закалка, поэтому по привычке она доводит политинформацию до жителей интерната каждую пятницу, а в разговоре с корреспондентом «ВБ» женщина вспомнила свои военные годы:

— На фронте я не воевала, но как медсестра была военнообязанной. В 1944-1945 годах училась в Казанском мединституте, а в ночь работала в госпитале. Там же я встретила День Победы, – говорит Анна Михайловна. – Но врачом не стала, потому что окончила Казанский юридический институт и была распределена в Барнаул. Здесь я прожила 70 лет, и он стал мне родным. Всю трудовую жизнь посвятила органам юстиции и профсоюзной работе.

Наряду с 25 тружениками тыла был награжден единственный участник Великой Отечественной войны, проживающий в доме-интернате. Илье Ивановичу Стрижкову, помимо юбилейной медали, был вручен памятный фотоальбом с приветственным словом Губернатора Алтайского края. Илья Иванович рассказал, что был призван в ряды Советской Армии из Парфёновского района Алтайского края в феврале 1943 года, а после окончания 6-месячных курсов Фрунзенского пехотного училища воевал снайпером в 3-й воздушно-десантной бригаде и автоматчиком в 5-й воздушной десантной бригаде. Вспоминая те непростые годы, фронтовик проронил слезы и, чуть успокоившись, добавил: «А ведь я был участником Парада Победы в Москве в 1945 году. Вот бы еще раз испытать то счастье!». Илья Иванович Стрижков, помимо многочисленных юбилейных медалей, награжден орденом Отечественной войны II степени.

В краевых стационарных учреждениях социального обслуживания проживают 6 участников Великой Отечественной войны и 138 тружеников тыла.