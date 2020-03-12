Барнаул претендует на почетное звание «Город трудовой доблести»

Столица Алтайского края вскоре может стать обладателем почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». С такой инициативой выступил депутат-единоросс Барнаульской городской Думы Алексей Маликов. Идея нашла поддержку коллег по партии. Теперь предстоит доказать, что город внес немалый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и собрать подписи барнаульцев.

Помнить каждого

9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне – самой кровопролитной в истории человечества. Свыше 26,5 миллионов человек – таковы потери нашей страны, страшная цена освобождения мира от фашизма.

Не обошла стороной война и Барнаул. Здесь не раздавались звуки залповых орудий, не шли героические сражения, но подвиг города навсегда вошел в летопись Великой Отечественной войны. Здесь, в тылу, ковалась Победа. Перед страной стояла большая задача – перестроить экономику на военный лад. В больших объемах выпустить оружие, обмундирование, боевую технику.

— Каждый барнаулец приближал Победу, как мог. Война коснулась каждой семьи, – рассказывает Алексей Маликов. – Наши деды и прадеды воевали на фронтах, ковали победу в тылу. На Алтае подростками трудились оба моих деда. Павел Маликов от зари и до зари работал в колхозе, откуда отправляли на фронт хлеб и другое продовольствие. Семён Сапунов мальчишкой стоял у станка эвакуированного из Одессы завода Алтайсельмаш. На предприятии в годы войны изготавливали корпуса мин, а после Победы, когда предприятие было переведено на мирные рельсы – плуги для сельхозтехники.

Все – для фронта!

По мнению Алексея Маликова, Барнаул, как никто другой, достоин быть признанным городом трудовой доблести:

— Наш регион и, особенно, его краевая столица в годы Великой Отечественной войны стали важными районами эвакуации. Только в Барнаул из прифронтовой зоны было перемещено 14 крупных промышленных предприятий. Перед тылом ставилась грандиозная по своим масштабам задача: в кратчайшие сроки, практически на пустом месте, в условиях сибирской зимы наладить бесперебойный выпуск продукции для фронта. Некоторые заводы монтировали в цехах уже существующих предприятий, но в большинстве случаев станки размещали прямо под открытым небом. Не было подъездных путей, не хватало производственных площадей, оборудование прибывало неравномерно, ощущался недостаток квалифицированных рабочих рук. Но жители города с честью справились с поставленной задачей.

Кроме эвакуированных предприятий, на выпуск военной продукции было переориентировано и местное довоенное производство. Завод «Металлширпотреб» стал выпускать ручные гранаты, ВРЗ – корпуса артиллерийских снарядов.

— Вклад Барнаула и барнаульцев в Победу огромен. За годы военного лихолетья «Трансмаш» выпустил более 10 тысяч танковых двигателей, которыми был оснащен каждый пятый танк Т – 34. Каждый второй патрон, выпущенный в годы войны, был изготовлен в Барнауле на станкостроительном заводе. Барнаульский меланжевый комбинат одел своей тканью 50 дивизий, обувная фабрика изготовила 1,5 млн пар обуви для бойцов и командиров Красной Армии. Радиозавод во время войны выпускал танковые радиостанции, завод механических прессов – прессы с ручным приводом, минометы, узлы для танков, – отмечает Алексей Маликов.

Навстречу Победе

В годы Великой Отечественной войны Барнаул стал местом формирования целого ряда воинских частей и соединений. Воины-сибиряки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Многие наши земляки были награждены боевыми орденами и медалями. Память об их подвигах хранят наши сердца. Имена Веры Кащеевой, Ивана Глушкова, Ивана Гулькина и многих других земляков – героев Великой Отечественной войны – живут в названиях улиц города.

О воинах Алтайского края, погибших в годы Великой Отечественной войны, мы скорбим у Мемориала Славы. Монумент – танк Т-34 на постаменте был установлен в честь воинов-танкистов Алтая и трудящихся завода «Трансмаш», изготовивших 10000 двигателей для этих танков. Есть немало других памятников и памятных знаков.

Если Барнаул получит статус «Города трудовой доблести», то в столице региона появится еще одно памятное место – будет установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о награждении.

Сбор подписей в поддержку инициативы в столице Алтайского края будет организован силами активистов и членов партии «Единая Россия». После этого власти региона могут обратиться с ходатайством о присвоении звания к Президенту России. Документ с экспертным заключением Российской академии наук будет рассматривать Российский оргкомитет «Победа». А само звание будет присваиваться указом главы государства в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

С предложением присваивать почетное звание городам России, жители которых внесли значительный вклад в Победу, выступил Президент РФ Владимир Путин. Госдума на пленарном заседании приняла законопроект во втором – основном – чтении. Новый статус станут присваивать российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».