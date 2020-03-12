12 марта сотрудники органов ФСИН отмечают профессиональный праздник

Начальник отряда – самый главный человек для осужденного в колонии. Он первым встречает нового поступившего, определяет его на работу, на учебу, помогает в оформлении различных заявлений, обеспечивает довольствием, занимается его воспитанием, и он же провожает его, когда тот выходит на свободу. Андрей Пархоменко работает начальником отряда в колонии № 3 вот уже 16 лет.

Заняться делом

Если кто-то думает, что, попав в тюрьму, человек просто сидит несколько лет взаперти и ничего не делает, лишь бы был подальше от общества, то это совсем не так. На самом деле все эти годы ему стараются привить более здоровое отношение к жизни. А в первую очередь этим занимается начальник отряда.

— Как только осужденный поступает к нам, мы изучаем личность человека, наличие у него образования, профессии, кем он может у нас работать, а кому-то, возможно, еще нужно получить среднее образование, – рассказывает Андрей Пархоменко. – Важно, чтобы осужденные были заняты чем-то полезным. Кого-то приходится наставлять, объяснять, что важно получить профессию, важно работать, что это шанс найти себя в жизни. А иначе после выхода на свободу они просто возьмутся за старое. Это нужно и им самим, и в целом для общества.

Важная часть работы начальника отряда – предотвращение ссор между постояльцами. В колонии конфликт может вспыхнуть из-за любой ерунды. Обо всех таких ситуациях докладывают начальнику отряда, а он уже проводит беседу, возможно, изолирует участников друг от друга. Самое главное — вовремя предотвратить инцидент. Иначе дело может закончиться бедой.

— Например, собирается отряд в столовую. Я одеваюсь, они одеваются, – рассказывает Андрей Николаевич. – Один осужденный берет свою фуфайку и у другого случайно сбивает с головы зимнюю шапку. И начинается выяснение отношений. Или идут осужденные строем. Один другому на ногу наступил и оторвал каблук. Вот уже и повод для ссоры. Вроде смешная ситуация, но с ней приходится разбираться. На все такие инциденты я реагирую. Как правило, перевожу в шутку. Но осужденный, слушая, отвлекается от ситуации, пар спускает.

У самих осужденных есть прямая заинтересованность в том, чтобы работать, участвовать в спортивных, культурных мероприятиях – в жизни колонии, работают, то это плюсик к УДО и возможность в качестве поощрения лишний раз получить свидание.

Не падай духом

— Правда, что начальник отряда знает подробности жизни осужденного не хуже, чем он сам или его близкий родственник?

— Конечно, я вникаю в их жизнь. Бывает, осужденный приходит и жалуется, что у него все плохо. А я знаю из контроля телефонных разговоров, что у него мама на вахту ездит работать. Привожу ему в пример: «Не падайте духом. У вас мама ездит на вахту, зарабатывает немалые деньги, отдыхает после этой вахты месяц. За этот месяц она вам посылку собирает. И не жалуется, что ей трудно. А вам не стыдно?». На больную мозольку давишь. Кто-то после таких бесед идет трудоустраиваться.

О будущем

— Наверное, самое главное для начальника отряда, чтобы из колонии вышел не прежний вор, насильник, рецидивист, а полноценный член общества, готовый изменить свою жизнь. Вы говорите с ними о будущем?

— Я постоянно говорю с ними о том, что будет, когда они выйдут на свободу. Просто у многих отношение ребяческое: «Да вот я сейчас освобожусь, и тогда…». В основном они думают о том, как освободятся. Но не думают, для чего. Не знают, чем они будут после этого заниматься. Зато я знаю. Многие освобождаются, как это ни прискорбно, лишь для того, чтобы опять совершить преступление и вернуться в колонию.

— А вы пытаетесь подсказать им другие варианты?

— Да, по мере сил. Стараюсь объяснить, что круг общения надо менять. С прежними друзьями он снова вернется к преступлениям. И надо быть чем-то занятым, трудоустроенным. Если человек работает, имеет заработную плату, у него совсем другие будут интересы в жизни. Тот же вахтовый метод у них сейчас культивируется. Были осужденные, которые уже делали попытки так работать, и небезуспешные. Я их в этом стремлении поддерживаю. Будет доход, тогда и комнату снять можно, а не жить у «друзей». Можно встретить вторую половинку, завести семью. Главное – поставить цель и идти к ней, а не просто бросаться словами.

И такой подход приносит плоды.

— Были случаи, когда осужденных, которые уже освободились, я встречал на улицах нашего города. Сразу скажу, не было негатива по отношению ко мне. Кто-то просто здоровается, кто-то говорит спасибо. Рассказывают о себе, делятся новостями. Один на стройке работает, другой отделочником, кто-то на вахту ездит. Например, один осужденный работал у меня в отряде, режим не нарушал, освободился по УДО. Однажды я машину из гаража выгонял, а тут он идет: «Андрей Николаевич, здравствуйте». Рассказал, что работает отделочником, завязал с наркотиками. Ребенок у него растет. И я вижу, что у человека все складывается в жизни. Вот такие моменты действительно приносят удовлетворение.

Андрей Пархоменко: «Раньше я работал на стройке, и мне очень нравилось видеть результат своего труда. И здесь, в системе ФСИН, в отряде, я тоже его вижу, когда замечаю, что люди меняются»