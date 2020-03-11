В Барнауле стартуют показы Российского фестиваля анимационного кино

С 11 по 13 марта в кинотеатре «Премьера» пройдут конкурсные показы XXV Открытого Российского фестиваля анимационного кино – 2020.

Алтайские зрители увидят мультфильмы, вошедшие в конкурсную программу фестиваля, и проголосуют за понравившийся. По итогам масштабного зрительского голосования по всей стране определится фильм-победитель «Открытой премьеры». Он будет объявлен на торжественной церемонии закрытия фестиваля в Суздале 15 марта.

В конкурсной программе представлено 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильмов и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов. Также в конкурс фестиваля включен фильм номинанта на премию Американской киноакадемии «Оскар» Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

В Алтайском крае показы фильмов XXV Открытого Российского фестиваля анимационного кино состоятся на десяти площадках: в Благовещенском, Завьяловском, Змеиногорском, Ключевском, Мамонтовском, Поспелихинском, Романовском, Троицком районах, городах Барнауле и Камне-на-Оби.

В Барнауле все конкурсные мультфильмы покажут в кинотеатре «Премьера». Первые показы начнутся 11 марта в 11.00. Вход свободный.

Полная программа фестиваля: www.suzdalfest.ru/

Справки по тел.: (3852) 62-83-30, 62-80-54.