В Барнауле проверят системы оповещения при ЧС

С 11 по 13 марта в Алтайском крае пройдет масштабная комплексная тренировка с органами управления и силами территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Она необходима для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья в регионе. В рамках учений пройдет проверка систем оповещения.

12 марта 2020 года в период с 11.46 до 13.00 местного времени запланирована проверка региональной и местных систем оповещения населения. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края.

Как напоминают в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной или местной системы оповещения населения.

Услышав сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу «Россия 1», проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.