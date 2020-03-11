В АлтГУ стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства СПО

Один из этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования стартовал сегодня в Алтайском государственном университете.

Опорный вуз Алтайского края уже несколько лет подряд является площадкой для проведения регионального этапа олимпиады по группам специальностей «Юриспруденция» и «Изобразительное и прикладные виды искусств».

Олимпиада проводится в три этапа: начальный – на базе отдельных образовательных учреждений, второй – на региональной площадке, и третий – итоговый, всероссийский в Москве.

В этом году участниками регионального этапа, проходящего в АлтГУ, стали 28 учащихся ссузов со всего Алтайского края. В частности, 14 человек по «Изобразительному и прикладным видам искусств» — это представители Бийского государственного колледжа, Новоалтайского государственного художественного училища-техникума, Академии гостеприимства, Архитектурного строительного колледжа и Колледжа АлтГУ. Столько же учащихся пробуют свои силы в «Юриспруденции» — победители первого этапа олимпиады из Тальменского технологического техникума, Павловского аграрного техникума, Барнаульского кооперативного техникума Алтайского крайпотребсоюза, Алтайского промышленно-экономического колледжа, Бийского государственного колледжа и Колледжа АлтГУ.

— По каждой из специальностей участникам олимпиады предстоит решить большой блок задач. Это в первую очередь тестирование по разным группам, куда входят вопросы по экономике, праву, охране труда и информационным технологиям. Второй блок – это задания в области профильных дисциплин, затем каждому участнику предстоит сделать перевод на русский язык специализированного иностранного текста и выполнить задачу по организации работы коллектива, — уточнила представитель оргкомитета регионального этапа олимпиады, преподаватель Колледжа АлтГУ Ирина Михайловна Прусова.

Победитель и призеры в каждом направлении примут участие во всероссийском этапе, запланированном на 21-23 апреля.

По юриспруденции итоговый этап состоится в Подмосковном колледже «Энергия» (г. Реутов), а по изобразительному искусству — в Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова.