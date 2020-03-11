Подготовка к пропуску весенних вод в Октябрьском районе Барнаула идет полным ходом

Листовки с правилами поведения, с указанием мест для эвакуации начали раздавать жителям тех улиц Октябрьского района, которые могут попасть в зону затопления.

Кто сегодня проживает в поселке Ильича, сколько детей, беременных женщин и пенсионеров? Каждую весну сотрудники районной администрации проводят подворовый обход жителей поселка, чтобы точно знать, кому и какая помощь потребуется в случае ЧС.

— Первая волна паводка может быть довольно сложной, поэтому уже сегодня необходимо продумать все, чтобы в любой момент быть наготове и оперативно отработать взаимодействие со спасательными, коммунальными и другими службами,– комментирует Валерий Семенченко, главный специалист – начальник штаба по делам ГО и ЧС администрации Октябрьского района. – В зону подтопления могут попасть улицы поселка Ильича, поэтому мы и проводим учет жителей.

420 домовладений по предварительным данным расположено в поселке Ильича, в которых проживает порядка 1300 человек.

Для обхода поселка из числа сотрудников районной администрации сформировано 11 рабочих групп. «Вечёрка» присоединилась к одной из них. Начинаем с улицы Красноярской, которая вместе с Заозёрной, Понтонный Мост, Остров Кораблик считается проблемной: при превышении воды в 6,5 метров над нулем водомерного поста, они подвержены затоплению.

— Готовимся к весне, – рассказывает председатель уличного комитета, Любовь Алейникова. – За последнюю неделю сугробы уменьшились в два раза: днем светит солнышко, а ночью вымерзает, может, и обойдется! Мы ворошим снег на участке, очищаем стены дома и бани, канавки начинаем прокладывать, чтобы вода быстрее уходила. У нас на улице Заозёрной многие уже кровли очистили. Есть и одиноко проживающие пенсионеры, вот за ними особый присмотр. Если совсем некому помочь, то будем обращаться за помощью к студентам-волонтерам. Они никогда не отказывают, даже летом приходили к одной бабушке: во дворе навели порядок, траву скосили.

— В конце марта из погреба все продукты достанем, – добавляет вышедший на улицу сосед Алексей. – Больше 30 лет здесь живу, помню, как в 1969 вода поднималась и держалась около месяца. И в 2014 году страшно было, когда Обь в доме плескалась. Простому человеку со стихией бороться сложно, а вот дамба реку остановит. Несколько лет назад на улице Остров Кораблик соорудили земляную насыпь, благодаря чему большая вода не доходит до жителей. Поэтому планы на весну простые – землю копать, да огород садить.

Во время обхода сотрудники районной администрации выполняют сразу несколько задач: записывают количество проживающих, уточняют число малолетних детей, больных, одиноких стариков; фиксируют наличие домашних животных, выгребных ям, плавательных средств; раздают памятки с правилами поведения при наводнении и напоминают, что эвакопункт по традиции будет располагаться в школе № 56.

— Информацию, зафиксированную в отдельные карточки по каждому дому, обобщат к середине марта и используют в случае возникновения чрезвычайной ситуации, – подчеркивает Валерий Семенченко. – Помимо этого, в ближайшее время мы начнем выполнять работы по обустройству водоотводных каналов на Красноярской и Заозёрной улицах, произведем очистку стока на улице Остров Кораблик. А уже с 14 марта аварийно-спасательные бригады, укомплектованные водооткачивающей техникой, перейдут на круглосуточный режим дежурства.