Корифею тренерского цеха Барнаула Николаю Гладских присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры»

Николай Гладских более полувека работает на одном месте – на Горе в спортшколе олимпийского резерва № 2, готовит волейболисток. Был наставником, завучем, директором, потом снова вернулся к любимой тренерской работе. Ему 72, но на пенсию он не собирается.

Выбрал волейбол

Спокойная размеренная жизнь пенсионера не для Николая Ивановича. Мой звонок застает его в дороге. И так почти всю жизнь – тренировки, поездки, сборы, соревнования. Сейчас у него три группы по 15 человек в каждой – итого 45 волейболисток. Николай Иванович не всегда работал только с девчонками – когда-то в СШОР № 2 он тренировал и парней.

— Людей было много, а тренеров мало. На всех времени уже физически не хватало. Мальчишки выпустились, новых набирать не стал. С тех пор у меня только девочки, – рассказывает Николай Иванович.

К полученному званию «Заслуженный работник физической культуры» Николай Гладских относится спокойно.

— Это же не заслуженный тренер страны. Но, конечно, приятно, что отметили, что помнят. Я же полвека уже в профессии.

А путь к званию начался в Егорьевке, где прошло детство будущего тренера. Футбол, лыжи, гимнастика – сначала были эти виды спорта, волейбол появился уже позже. Вместе с друзьями смотрел, как сельские мужики играют, вот и пристрастился. А окончательный выбор в пользу волейбола сделал, поняв, что это идет лучше всего.

Он и в омский институт физкультуры поступал, чтобы научиться играть. А выпустился с твердым намерением быть тренером. К тому времени Николай Иванович уже женился. Супруга тоже спортсменка, гимнастка из Ишима. Молодые выбирали, где жить. И в Омске работа была, и в Барнаул звали. Решили вернуться на Алтай, на малую родину главы семьи – здесь пообещали жилье.

Прошел все

Первый тренерский опыт получился не слишком удачным – на «Роторе», куда он устроился инструктором по спорту, Николай Гладских решил взяться за волейбол всерьез. Составил график, написал план. А заводчане порыв не поняли – мол, мы устаем, нам бы просто в охотку мячик погонять, какой тут график.

С «Ротора» Николай Иванович ушел в армию – призыв как раз подоспел. А после дембеля устроился в спортшколу № 2, и так и остался там на всю жизнь. Разное было в жизни тренера. Многие коллеги, начинавшие с ним, уволились, не выдержали трудностей. Зарплаты невысокие, нагрузка и ответственность большая. А Гладских остался.

— На «Роторе» рабочие получали 300 рублей, а я 70. А у нас две дочки. Жена говорила: иди в слесари. Но не ушел, выдержали и это. Без детей я уже и не могу.

Учитель и ученики

Тренерская гордость – Екатерина Пипунырова. Начинала она в СШОР № 2, откуда, повзрослев и освоив волейбольную науку, отправилась не куда-нибудь, а в краснодарское «Динамо», команду Суперлиги, а потом и в сборную страны. Еще одна молодая российская сборница, Юлия Столбова, тоже воспитанница Гладских.

В советские годы воспитанницы Николая Гладских становились призерами первенства РСФСР среди школьников, выходили во всесоюзный финал. Сейчас они также регулярно играют на всероссийских соревнованиях. Некоторые из его учениц пошли по стопам наставника и даже вернулись работать в родную школу – сейчас тренером отделения волейбола СШОР № 2 работает воспитанница Николая Гладских Наталья Горская.

Николай Гладских: «Как со взрослыми работать? Их уже научили, гонора много. А дети приходят, ты смотришь, как они растут, как начинают тебя понимать. Лето закончится, они соберутся, обнимут тебя – мол, давай, учи нас».