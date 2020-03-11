Фестиваль лоскутного шитья открылся в Барнауле

В выставочном зале музея «Город» открылся Межрегиональный фестиваль лоскутного шитья, который включает в себя сразу две выставки – VI открытую краевую выставку декоративного искусства «Лоскутные узоры Алтая» и выставку народного клуба-студии «Лоскутная мозаика» (Иваново).

Как только не называют этот вид старинного рукоделия в разных странах – и лоскутное шитье, и пэчворк, и квилт. Но, несмотря на то, что разные народы использовали разные материалы (шерсть, лен, хлопок, шелк, мех) и техники, все же назначение лоскутного шитья везде одно – украсить дом, сохранить в нем все самое ценное, сделать жилище еще уютнее. Отсюда и нарядность лоскутного узора, его продуманность, символичность.

Так повелось, что в Алтайском крае проживает немало мастериц лоскутного шитья, а сам вид этого декоративно-прикладного творчества становится с каждым годом все популярнее. В связи с этим в регионе раз в два года проводится открытая краевая выставка декоративного искусства «Лоскутные узоры Алтая». Каждый год ее наполняют мастера из творческих клубов Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской и Томской областей. Здесь они представляют декоративные панно, одеяла, подушки, покрывала, сумки, игрушки и костюмные ансамбли. Примерно такой набор можно увидеть и на этот раз.

Одним из участников выставки станет ивановский клуб «Лоскутная мозаика», созданный в 1993 году. Его основателем стала Зоя Шарунова, благодаря которой объединение выступило одним из инициаторов создания «лоскутного движения» в нашей стране. Сегодня в клубе занимается более 30 женщин-мастериц разных возрастов и профессий. Их объединяет большое увлечение и любовь к лоскутному творчеству.

На счету у клуба не один десяток выставок, ярмарок, фестивалей и праздников, где коллектив демонстрировал свои многочисленные работы. В 2018 году клуб «Лоскутная мозаика» стал обладателем Гран-при Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» (Суздаль) и получил предложение от Ассоциации мастеров лоскутного шитья России показать работы клуба на квилт-фестивале в Японии. Теперь возможность познакомиться с творчеством ивановских мастериц есть и у жителей Барнаула. Здесь они представят работы, созданные за последние 15 лет. В экспозицию вошли 55 лоскутных панно и одеял – коллективный труд авторских групп. К тому же на этой площадке можно полюбоваться искусством и алтайских мастериц. Одна из них – Светлана Булатова, чьи лоскутные узоры можно увидеть не только в Барнауле, но даже во Франции, куда несколько лет назад были отобраны работы этого автора.

— Сочинять узоры – своего рода терапия, – рассуждает мастерица. – И для меня нет сладостнее процесса, чем находить новые идеи в большом сундуке с разрозненными лоскутками. И когда из всего это многообразия собирается нечто, испытываешь настоящее счастье.

Выставка будет работать до 5 апреля по адресу: пр. Ленина, 111.