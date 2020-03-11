Барнаульский педагог прошел в очный тур всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя»

Евгений Соловьёв, учитель технологии школы № 52, готовится к открытому уроку, который пройдет в начале апреля в одной из московских школ в рамках очного этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

От трудов до технологии

Сухая теория в учебном процессе – это прошлый век. Нужно больше практики и инноваций, считает учитель, поэтому его уроки всегда интересны и разнообразны. Да и технология – это не просто дисциплина, это подготовка к жизни.

— Мы уже давно отошли от выпиливания табуреток, сегодня вместе с мальчишками на уроках мы фантазируем, собственными руками делаем интересные вещи, – рассказывает Евгений Дмитриевич.

Так, в прошлом году итогом полугодовой работы стали настенные часы, которые сейчас украшают кабинет классного руководителя. Этой весной пошли дальше: с одними учениками сделали деревянную карандашницу, с другими – металлический цветок. Соловьёв изобретает и свои станки сам. Вот, например, лазерный гравер с ЧПУ. Сделан из старых принтеров и СD-ромов. Мальчишки такому аппарату не нарадуются.

— И все в рамках школьной программы, – замечает педагог. – К примеру, проходим тему «Заготовка из металла», сначала изучаем теорию, потом все вместе решаем, какую вещь будем мастерить.

Такой подход оценили и ученики, у которых урок технологии стал чуть ли не самым любимым. А когда Евгений Дмитриевич открыл клуб «Очумелые ручки», то желающих записаться оказалось очень много.

— Я всегда говорю: технология – это единственный предмет, кроме физкультуры, который действительно готовит к жизни, – отмечает он. – Любой парень должен научиться не просто держать молоток, но и уметь мастерить.

К нему порой приходят с самыми необычными задумками, которые на первый взгляд, кажется, сделать в домашних условиях невозможно. К примеру, один мальчик попросил помочь изготовить зеркало бесконечности, в которое смотришь и видишь длинный туннель. Учителю пришлось изучить данный вопрос, благо, сегодня найти любую информацию в Интернете не проблема. Оказалось, что все просто, в оправу вставляется светодиодный светильник, который и дает необычный эффект. Парень остался доволен своей работой, да и Евгений Дмитриевич узнал много интересного.

Сейчас педагог разрабатывает симулятор токарного станка. Весь процесс будет проходить виртуально с помощью планшета.

Судьба привела

В школе Евгений Соловьёв работает с 2016 года. Нет, не об этой профессии он мечтал с детства. Мама – учитель начальных классов, поэтому всю «кухню» данной работы освоил рано.

— После педагогического университета, в который поступил за компанию с друзьями, отслужил в армии. Хотел пойти в полицию, но по здоровью не прошел отбор. Случайно узнал, что в школе требуется учитель технологии. Решил попробовать. Работа с детьми меня не пугала, с ними интересно, они заставляют всегда быть на шаг впереди них. Наверное, больше страшила бумажная работа. В вузе этому не учат, поэтому первое время постоянно обращался за помощью к коллегам, которым я очень благодарен за поддержку.

В прошлом году Евгений представил свой опыт работы сначала на муниципальном, потом на краевом конкурсе «Педагогический дебют» и стал победителем. На открытом занятии он показал ребятам, как сделать гравировку на брелоке, а вот с коллегами обсудил актуальность и важность своего предмета. К слову, он был единственный педагог по технологии, предмету, который в школьном расписании не особо-то ценится.

— Сегодня это не просто труды, что были в нашем детстве, – дополняет Евгений. – Для современных детей навык работы на 3D-принтере или станке ЧПУ гораздо важнее умения работы с молотком. Предмет эволюционирует, и это правильно. Ведь если в математике формулы не меняются, да и хронологию событий в истории не перепишешь, то в сфере производства идут постоянные обновления, и наша задача – рассказывать об этом детям.

Педагог уверен: свою работу на другую никогда не променяет.