Барнаул продолжает готовиться к паводку

6 марта в администрации Барнаула состоялось заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод. Его провел первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

О погодных факторах, которые могут скорректировать прогноз паводковой обстановки в краевой столице, доложил начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. По словам специалиста, с ноября по 1 марта количество осадков превысило 177 мм, что составляет 180% от нормы. Уже в марте выпало 34% месячной нормы снега. До середины месяца будут продолжаться погодные качели с заходом на территорию региона циклонов и антициклонов. Осадки будут продолжаться, поэтому, несмотря на теплую погоду, снегозапасы существенно не уменьшатся.

По предварительной оценке, прогнозы паводковой ситуации остаются сложными. «В Барнауле все будет зависеть от того, как мы пробьем стоки и куда будет отходить вода. Основная волна паводка ожидается на два-пять дней раньше средних многолетних значений», – подытожил свое выступление Александр Люцигер.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев доложил о подготовке гидротехнических сооружений к прохождению паводкоопасного периода. В муниципальной собственности города находятся объекты, обеспечивающие пропуск паводковых вод, регулирование режима на водных объектах. Это семь защитных противоэрозионных сооружений и восемь водопропускных сооружений, которые представляют собой водопропускные трубы разного диаметра под дорогами, а также девять гидротехнических сооружений. По словам Антона Шеломенцева, все они в исправном, работоспособном состоянии. В период пика прохождения весеннего половодья будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад и тяжелой ремонтно-строительной техники.

Главный инженер ООО «Барнаульская сетевая компания» Андрей Лавринец проинформировал о мерах по подготовке устойчивого электроснабжения в период весеннего паводка. На контроле сотрудников БСК находится 70 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расположенных в зонах предполагаемого подтопления. С таких мест вывозится снег, очищаются от снежных масс и льда подъездные пути и водоотводящие каналы. 16 оперативно-выездных бригад и спецтехника круглосуточно несут дежурство по всей зоне ответственности БСК. Бригады укомплектованы оборудованием для откачки воды, запасом материалов для аварийно-восстановительных работ.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» города Барнаула Андрей Курышин доложил об организации вывоза снега с территорий города, подверженных подтоплению. Он отметил, что в этом году из города на снегоотвалы вывезено втрое больше снега, чем за такой же период прошлого года. Сейчас основное внимание уделяется вывозу снега с низменных участков городских дорог. Первый заместитель главы администрации города отметил, что сегодня одной из главных задач предприятия является очистка дождеприемных колодцев (решеток), смотровых колодцев от снега, наледи, наносов, промывка ливневой канализации на проблемных участках.

О том, как идет работа по очистке от снега и льда кровель жилых домов, внутридворовых территорий, подверженных подтоплению, рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Антон Бенс.

Анатолий Воронков: «Еще раз подчеркиваю, нужно обеспечить готовность всех аварийных бригад в любое время выехать на помощь жителям. Любое обращение должно быть тут же принято в работу».