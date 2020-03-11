Александр Майдоров о народной дружине, торговле снюсами и дистанционных мошенниках

3 марта врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров провел прямую линию для читателей «Вечернего Барнаула».

Деньги утекли в сеть

— Здравствуйте. Меня зовут Владимир. На днях мне на мобильник позвонили незнакомые люди, представились, что они из Сбербанка. Назвали номер моей карты. Сказали, что якобы кто-то в Сыктывкаре совершил десять попыток перевода денег с моей карты. Видимо, это мошенники, поэтому надо заблокировать карту. Я согласился. Мне пришли эсэмэски с кодами, я назвал их по телефону моему собеседнику. И после этого у меня со счета пропали 30 тысяч рублей кредитных денег. Следователь в отделе полиции по Железнодорожному району сказал, что это типичная схема. Возможно, действуют мошенники из-за рубежа. В банке отследили, что деньги ушли в московский банк. Скажите, есть ли у меня какой-то шанс вернуть мои деньги?

— Данный вид преступлений довольно распространенный. Сразу хотелось бы сказать, что если вам звонят по телефону, представляются работниками банка и просят назвать данные о карте, пароли, которые приходят в смс-сообщениях, то никогда не нужно на это соглашаться. Просто прервите связь, возможно, это мошенники. Настоящие работники банка не будут звонить клиентам с подобными вопросами. Сообщив преступнику свои данные, вы предоставили ему полный доступ к карте и возможность перевести ваши деньги на неизвестные счета в неизвестный банк.

Я могу вам сказать, что сегодня раскрывается порядка 20 процентов преступлений этого вида. В отделе уголовного розыска при УМВД России по городу Барнаулу есть специализированное подразделение, которое занимается раскрытием такого рода мошенничеств. Также специализированное подразделение имеется в ГУ МВД России по Алтайскому краю. При проведении обысков изымаются деньги, накладывается арест на имущество. Если вина будет доказана, то по решению суда возможно возвращение вашего имущества. Ваше дело мы возьмем на контроль. Оставьте свои контакты.

Дружины живы

— Это Валентина Андреевна. Мы живем на Октябрьской площади. За прошедшие несколько лет у меня обокрали соседа на 25 тысяч рублей, у женщины, сидевшей на скамейке, украли сумочку. Делали у нас ремонт в доме, и у моей соседки украли «гробовые» деньги. Может быть, у вас мало сотрудников? Я помню, раньше были народные дружины. Может быть, стоит к ним вернуться, организовать их. Я думаю, молодежь на это откликнется.

— Валентина Андреевна, в целом могу сказать, что в 2019 году по городу почти на 5 процентов снизилось количество преступлений. Меньше стало краж, грабежей. А народная дружина «Барнаульская» у нас работает. Сегодня в нее входит более тысячи граждан разного возраста. Ежедневно вместе с сотрудниками полиции дружинники выходят на охрану общественного порядка. А к вам я направлю участкового. Вы доведете до него, что вас конкретно беспокоит.

— А можно мне к вам подойти на прием?

— Да, конечно, подходите на ул. Путиловскую, 26, время приема согласно графику приема граждан можно узнать по телефону 39-71-56.

Снюсы поутихли

— Александр Сергеевич, в конце прошлого года был всплеск отравлений снюсами среди подростков. А сейчас все немного поутихло? Что делать, если видишь ребят с подозрительными сосательными конфетами?

— Если вы увидели что-то подобное на школьной территории, то сразу же обращайтесь к педагогам и в полицию. А если на улице, то обращайтесь в полицию по телефону 02. Мы круглосуточно принимаем информацию и реагируем. Если увидите, что в какой-то торговой точке продают никотиносодержащие смеси подросткам, то тоже сообщайте нам. Мы будем принимать меры совместно с Роспотребнадзором. Самое главное, что тенденция сейчас положительная. После наших совместных рейдов с Роспотребнадзором, после принятия поправок в закон Алтайского края, запрещающих розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей, на рынке их стало меньше, снизилось число отравлений.

В 2020 году органы полиции составили пять административных материалов на должностных лиц, наложив штраф от 20 до 30 тысяч рублей за продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. Продукция была конфискована, а материалы направлены в арбитражный суд.