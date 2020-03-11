Акция о безопасности пешеходов прошла в школах Барнаула

5 марта в нескольких школах Барнаула прошла акция «Яркий и заметный пешеход».

Шесть регионов

Акция «Яркий и заметный пешеход» проводится в рамках федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Ее организаторами выступили Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД совместно с общественной организацией «За Безопасность».

В этом году акция охватила шесть регионов, и Алтайский край вошел в их число. В ней приняли участие более 14 тысяч детей из школ Барнаула и Новоалтайска. Команда «За Безопасность», выигравшая данный тендер, проводит по регионам информационно-пропагандистские мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. На сей раз особое внимание решили уделить световозвращающим элементам на одежде.

— Тема световозвращающих элементов, заметности пешеходов на дороге всегда актуальна, – говорит старший инспектор отделения пропаганды Управления Госавтоинспекции Алтайского края Евгения Петрова. – На ДТП с участием пассажиров и пешеходов приходятся две самые большие части пострадавших. Детский травматизм среди пешеходов снизился за прошлый год, но вместе с тем проблема остается. Часть ДТП происходит из-за собственной неосторожности детей.

Языком рэпа

В школе № 114 выступление молодых артистов из команды «За Безопасность» вызвало настоящий аншлаг у детворы. Если кто-то ожидал скучного перечисления правил, то он глубоко ошибся. Ребята подошли к делу креативно. Вначале Дарт Вейдер и Люк Скайуокер объяснили детям, что даже на просторах космоса без световозвращающих элементов нельзя выходить из дома, независимо от того, на темной или на светлой стороне силы ты находишься. А затем ребятам рассказали о пользе этих маленьких, но полезных вещичек в формате рэп-баттла.

Впрочем, школьники и так оказались ребятами довольно подкованными. Когда со сцены их спросили: «Кто знает, что такое световозвращающие элементы?», в зале поднялся целый лес рук.

— Элементы могут быть разных форм и размеров, – говорит ведущая. – Бывают световозвращающие браслеты, как у меня на руке. Их очень удобно носить. Могут быть наклейки на одежду, на велосипеды, на самокаты, а также световозвращающая одежда, сумки, спортивные костюмы, кроссы. Мы – яркие и заметные пешеходы, и хотим, чтобы вы тоже были яркими и заметными.

Маленький и незаменимый

Доходчиво ребятам объяснили, какая ценная вещь – маленький световозвращающий брелок. Судите сами: в ближнем свете фар водитель может увидеть человека без световозвращателя или светлой одежды лишь в 50 метрах, а такое расстояние машина проедет всего за две секунды. Даже по тормозам ударить не успеешь. А человек со световозращателем виден в 200 метрах, и тут уже будет время, чтобы затормозить.

Все полученные знания дети закрепили, отвечая на вопросы викторины.

— Я и раньше знала, что надо носить световозвращатели на одежде, – говорит одна из победительниц, Алина Митякина из 5 «А» класса. – Родители рассказывали, и на классных часах в школе нам объясняли, что нужно носить световозвращающие брелки, быть аккуратными на дороге. И сегодня интересную информацию узнала, о том, что есть много разных световозвращателей. Я думала, что есть только брелочки и наклейки на одежду.

А самым лучшим участникам викторины вручили световозвращающие браслеты и свидетельства участника тематического информационно-пропагандистского мероприятия «Яркий и заметный пешеход» за подписью заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майора Олега Понарьина.

Екатерина Акинина, генеральный директор компании «За Безопасность»: «В этом году количество ДТП с участием детей снизилось, но большой процент аварий, в которых страдают дети-пешеходы, происходит в темное время суток. В данной ситуации наша задача – предотвращать такие случаи, объяснять ребятам, что необходимо обязательно носить световозвращающие элементы, чтобы их было видно в темноте».