Юбилейный турнир «Мемориал Рувима Кура» прошел в новом статусе

В краевом шахматном клубе завершился «Мемориал Рувима Кура – 2020». Традиционный турнир в этом году впервые получил статус этапа «Гран-при России по быстрым шахматам» и в итоге установил рекорд по количеству участников, собрав 186 игроков.

Точки роста

О том, что юбилейный, десятый по счету «Мемориал Рувима Кура» будет многочисленным, стало ясно еще задолго до его старта. Как и то, что он будет звездным – тут и международные гроссмейстеры Павел Понкратов, Александр Рязанцев, Игорь Лысый, Евгений Алексеев и Дмитрий Кряквин, и даже чемпионка мира среди девушек до 16 лет Лея Гарифуллина из Екатеринбурга.

— «Мемориал Кура» всегда был знаковым мероприятием, а тут еще и новый статус. Плюс проверенные организаторы, которые создают все условия для гостей. Потому и такой спрос, – говорит главный судья соревнований, международный арбитр Максим Ивахин.

В итоге «Мемориал» вольно-невольно разделился на две группы – фавориты-гроссмейстеры и все остальные. Нет, играли все в общем зачете, но чемпионство по всем прогнозам должно было остаться за кем-то из гостей. В отдельно взятой партии кто-то может попортить кровь титулованному сопернику, но чтобы тот сплоховал на протяжении всего трехдневного турнира – это вряд ли.

— Дело не в том, что выигрывают фавориты. Все участники могут не просто посмотреть, как играют гроссмейстеры, а сами сразиться с ними. Это дает возможность для дальнейшего роста, никакие тренировки такие партии не заменят, – считает Ивахин.

Процесс – самое важное

Главный судья предупредил – партии длятся около часа. И тут челябинский гроссмейстер Игорь Лысый уже обменивается рукопожатием с соперником и встает из-за стола. Стоп, прошло-то от силы минут десять.

— Бывает и такое, – улыбается международный гроссмейстер. – Выбрал вроде надежный вариант дебюта, но соперник знал, что делать. В итоге – ничья.

Игорь приезжает в Барнаул не в первый раз. Говорит, что чувствует себя здесь уверенно, как будто дома играет за своей доской. К вопросу «фаворит или нет» подходит философски.

— Настраиваюсь я на всех одинаково, – говорит он. – Конечно, с сильными соперниками интереснее, скрывать не буду. Сказать, что здесь меня кто-то удивил, не могу, но сложно было со всеми.

А свою цель на турнир Лысый обозначил просто – поиграть. Последнее время он активно занят тренерской работой, а тут выдался шанс, что называется, на практике вспомнить, как двигать фигуры, а не просто заниматься теорией.

Приятно, что на фоне фаворитов не затерялись хозяева досок. Лучшим среди наших стал Виталий Бояринцев, который заверил, что до объявления финальных результатов в табель о рангах, вывешенную в игровом зале, даже не заглядывал.

— Это сбивает, – уверен он. – Когда начинаешь думать о результате, просчитывать варианты, что будет, если сыграешь так или иначе, то не можешь сконцентрироваться на партии. Для меня вообще главное участие, процесс игры, это самое важное в партиях.

На вопрос о фаворитах Бояринцев ответил честно: «Боюсь».

— Испытываю страх, откровенно скажу, – говорит он. – Да, я давно играю, но у гроссмейстеров-то опыта больше. Надо воспитывать в себе волевые качества.

Игры и лекции

В итоге победителем десятого «Мемориала Рувима Кура» с результатом 10 очков из 13 возможных стал московский гроссмейстер Павел Понкратов. Столько же баллов набрали Игорь Лысый, Семён Ханин (Новосибирск) и Евгений Алексеев (Санкт-Петербург), но Понкратов обошел их по дополнительному коэффициенту. Вторым стал Лысый, Ханин – третьим.

Лучший результат среди женщин показала Лея Гарифуллина. Среди ветеранов победил Виктор Гемпель из Барнаула.

Также в рамках мемориала в Барнауле прошли два значимых мероприятия. Сначала в ТРЦ GALAXY состоялся сеанс одновременной игры для юных шахматистов Алтайского края и ветеранов. Его давали на 30 досках Павел Понкратов и Евгений Алексеев. Обладатели высшего шахматного звания провели строгий экзамен и выиграли все партии – 30:0. А после этого в шахматном клубе лекцию об Александре Горячкиной и ее матче за мировую шахматную корону провел еще один гроссмейстер, тренер и автор шахматных бестселлеров Дмитрий Кряквин (Ростов-на-Дону). В течение двух часов он рассказал о пути Горячкиной в большие шахматы, ее позиционном стиле игры, а также разобрал самые интересные партии матча на мировое первенство с китайской шахматисткой Цзюй Вэньцзюнь.

Рувим Менделевич Кур (1934-2000) был одним из сильнейших игроков на Алтае, успешно выступал в сибирских соревнованиях. Затем возглавлял краевую шахматную федерацию, организовывал и проводил в Барнауле первые всесоюзные соревнования. Благодаря инициативности и настойчивости Рувима Кура у барнаульских шахматистов появился свой городской клуб «Белая ладья». Рувим Менделевич также успешно трудился в строительной отрасли края.