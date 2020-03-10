В системе «Город» введена упрощенная регистрация в личном кабинете через мобильный телефон

Если раньше жилищно-коммунальные услуги в Системе «Город» можно было оплатить только через стационарный компьютер, то теперь эта опция доступна всем обладателям смартфонов. Причем для регистрации в приложении не нужно знать номер квитанции или лицевого счета – достаточно ввести адрес проживания.

Выбор способов оплаты жилищно-коммунальных услуг нынче широкий – горожане могут воспользоваться услугами почты, отделений банков, банкоматов или электронных банковских сервисов. Но большинство барнаульцев предпочитают пользоваться личным кабинетом Системы «Город», думая, что она до сих пор работает исключительно как сервис для оплаты. На самом деле с помощью данного сервиса можно узнать объемы потребления коммунальных услуг, размер тарифов и платежей, задолженности, отследить формирование квитанции на оплату ЖКУ и подключить ряд дополнительных функций, которые помогут горожанам значительно сэкономить свое время.

В личном кабинете можно установить напоминание о необходимости передать показания приборов учета: достаточно ввести свой номер телефона или адрес электронной почты и за день вам придет бесплатное уведомление. Люди избавятся от необходимости звонить на горячие линии в разные коммунальные службы и диктовать адрес, номер лицевого счета и показания. Аналогично можно настроить напоминалку для поверки приборов учета. Только оповещение будет приходить заблаговременно: за два месяца до окончания межповерочного срока. Это поможет барнаульцам исключить ситуации, когда они вынуждены платить по нормативу, потому что их счетчик снят с коммерческого учета.

Не менее важная возможность, представленная в личном кабинете Системы «Город», – оплата банковской картой всех жилищно-коммунальных услуг, причем с меньшей комиссией. Такое решение банки и Вычислительный центр ЖКХ приняли совместно для снижения количества ошибок в платежах, проходящих через банки. А они, на удивление, случаются достаточно часто.

По словам Натальи Кудачиной, генерального директора Вычислительного центра ЖКХ, технические возможности Системы «Город» позволяют перейти к новому качеству предоставления услуг жителям, полностью исключив бумажные технологии. Речь идет о замене привычных нам квитанций на электронные, доступ к которым будут иметь горожане через личный кабинет. Более того, в век цифровых технологий нет необходимости хранить бумажные квитанции и чеки об оплате, поскольку в личном кабинете житель имеет доступ к своим многолетним архивам.

— При печати квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг наша организация ежемесячно использует 2,5 тонны бумаги, и это без учета платежных документов, которые жителям выдают «Барнаульская горэлектросеть» и «Алтайэнергосбыт», – отмечает Наталья Николаевна. – Имея доступ в личный кабинет Системы «Город», человек может самостоятельно сформировать выписку из лицевого счета за нужный период и предоставить по месту требования. Она совершенно такая же, как и взятая в управляющей компании, – только времени на ее получение горожане тратят меньше. Кроме того, сейчас органы соцзащиты не гоняют своих клиентов за документами для получения льгот, а самостоятельно проверяют наличие у него задолженности и делают выписку.

Чтобы получить доступ в личный кабинет нужно выделить одну минуту свободного времени: бесплатно скачать фирменное приложение «Система «Город». Алтайский край» (оно доступно на платформах Android и iOS) и в графе регистрации ввести адрес дома.