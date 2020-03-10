В ДК Барнаула почтили память десантников, героически погибших в Чечне 20 лет назад

Гостями программы, посвященной 20-летию подвига десантников 6-й роты «Вызывая огонь на себя», стали студенты, учащиеся школ, волонтеры Победы, курсанты, кадеты, представители ветеранских организаций. Для участия в мероприятии в Барнаул приехал Евгений Медведев, брат погибшего воина 6-й роты, Героя России бийчанина Сергея Медведева.

Напомним, в 2000 году десантники преградили путь чеченским боевикам, которые пытались прорваться через Аргунское ущелье. В ночь на 1 марта на 776-й высоте вблизи села Улус-Керт 90 десантников вступили в бой с отрядом боевиков численностью около 2,5 тыс. человек. В нем погибли 84 бойца. За мужество и героизм 22 псковским десантникам было присвоено звание «Герой России», 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества. Имена погибших увековечены в Барнауле осенью прошлого года по инициативе нашего земляка, депутата Госдумы, Героя России Владимира Шаманова: на улице Малахова появилась Аллея Памяти 6-й роты.

— Когда мы были детьми, как-то поехали с родителями в Горный Алтай и ненадолго остановились в небольшом селении в горах. Деревенька маленькая, а на стеле погибшим в годы Великой Отечественной войны 138 фамилий – почти все мужское население. Мы с братом тогда долго размышляли о Родине и долге мужчины, – рассказал Евгений Медведев. – Серёга такой был всегда – если нужно, выкладывался по полной. Его не должно было быть на той высоте, но он там оказался и повел себя так, как поступали наши деды и отцы.

В течение двух часов на сцене разворачивались события, сжатые в тугую спираль времени: вот актеры музыкального театра читают последние письма ребят домой, в которых есть все, кроме страха. Следом идет театрализованная постановка, где бойцы отдыхают перед выходом в свой последний рейд и дурачатся как дети. С фотографий смотрят счастливые лица парней, которые сменяют видеохроники чеченских событий. Идет бой, и, когда десантники полностью окружены, звучат слова командира: «Вызываю огонь на себя!». В едином порыве зал вставал не раз, а ветераны не сдерживали слез, глядя, как из рук в руки передается гирлянда цветов, которую на лафете БТР доставили на Аллею Памяти 6-й роты.

— В этом году Россия и весь мир будут отмечать 75-летний юбилей Великой Победы над фашизмом, – отметил председатель АКЗС Александр Романенко. – Победы, которая досталась нам ценой миллионов непрожитых жизней. В русском народе генетически заложены качества величайшего героизма и любви к своей Родине. 20 лет назад десантники 6-й роты повторили подвиг своих дедов. Поколение победителей 1945 года стремительно уходит. В Алтайском крае ветеранов войны осталось около 700 человек. Есть поколения ребят, которые прошли Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Память о них, как и главные жизненные принципы – патриотизм, жизнелюбие и верность долгу, нынешняя молодежь должна сохранить и передать следующим поколениям.

Начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю Юрий Мороз был в служебной командировке в Чечне в 2002 году и поднимался на высоту 776.

— Мы зачищали остатки бандформирований, разгромленных под Комсомольским и Улус-Кертом, – отметил Юрий Владимирович. – Я понимаю, чего стоило роте не уйти, хотя возможности для этого были. Но они не отступили и выполнили приказ ценой жизни. Этот беспримерный подвиг лег в анналы истории десантных войск.

Десятилетняя Катя Андреева об истории подвига десантников знает немало: девочка принимала участие в съемках социального ролика, возглавила шествие колонны в памятном мероприятии 29 февраля на Аллее Памяти 6-й роты.

— Я первый раз снималась в кино и участвовала в таких масштабных акциях, – рассказала девочка. – Очень волнительно, но больше переживала, когда узнала про подвиг десантников. Страшно и жалко ребят до слез. Не знаю, кем стану, когда вырасту, но мои впечатления и эмоции от участия в памятных мероприятиях останутся со мной навсегда.

В завершение мероприятия председатель попечительского фонда Владимира Шаманова Артём Шамков наградил победителей регионального конкурса журналистских работ, посвященных подвигу десантников. Корреспондент «ВБ» Олеся Матюхина заняла второе место.