В Барнауле изменились меры ответственности за нарушение правил благоустройства

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на очередной сессии 27 февраля внесли поправки в региональный закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений», дополнив новыми пунктами статью, регулирующую правила благоустройства.

В Барнауле под действие нового регламента попадают несколько тысяч учреждений, контролировать работу которых в части очистки кровель от снега и сосулек будут муниципальные административные комиссии. Сергей Струченко, заместитель председателя Барнаульской городской Думы отметил, что для предпринимателей и собственников зданий, за исключением жилых домов, предусмотрена административная ответственность. Но штраф за несвоевременную уборку будет выписан только после неисполнения соответствующего предписания.

— Наша задача, все-таки, не наказать рублем предпринимателей, а добиться от них надлежащего исполнения обязанностей по содержанию принадлежащего им имущества. От этого напрямую зависит безопасность пешеходов и людей, находящихся в торговых помещениях. Все мы помним историю с обрушением кровли под тяжестью снега в «Ашане», произошедшую в 2016 году. Хорошо, что тогда никто не пострадал, но такое повториться не должно, – отметил Сергей Викторович.

В поправках к 27-й статье предусмотрено наказание не только за неубранный снег возле здания, наледь, обледенения и сосульки на кровле, обозначена мера административной ответственности за нарушение требований к размещению и содержанию элементов благоустройства, порядка размещения, содержания и эксплуатации объектов праздничного оформления.

За данные административные нарушения предусмотрено наложение штрафа: на граждан – в размере от 500 до 3 000 рублей; на должностных лиц – от 1 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 50 000 рублей.