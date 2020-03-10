В Барнауле чествовали женщин — ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Международного женского дня Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко провел торжественный прием краевого женского актива акции «Женское лицо Победы». Это представительницы общественных организаций, руководительницы предприятий региона, работницы различных отраслей.

Алтайский край одним из первых регионов присоединился к Всероссийской акции «Женское лицо Победы», объявленной Союзом женщин России. Акция посвящена двум юбилейным датам: 75-летию Великой Победы и 110-летию со дня рождения легендарной летчицы Валентины Гризодубовой, Героя Советского Союза, основательницы Антифашистского комитета советских женщин (его правопреемником и является Союз женщин России).

Акция призвана подчеркнуть неоценимый вклад наших женщин в Победу, ведь они наравне с мужчинами в тылу и на фронте стремились к одной цели. В Алтайском крае суть акции «Женское лицо Победы» понимают еще шире. У нас отмечают не только подвиги алтайских женщин на фронте и в тылу, но и их вклад в восстановление региона в послевоенные годы, в развитие края на современном этапе. Именно поэтому основной идеей встречи Губернатора с женским активом стало чествование четырех поколений наших землячек.

Памятные медали, почетные грамоты и благодарности Правительства Алтайского края были вручены участницам Великой Отечественной войны, труженицам тыла, детям войны, бывшим несовершеннолетним узницам фашистских концлагерей, а также их потомкам, продолжающим патриотическую работу в Алтайском крае. На встречу прибыло около 400 женщин из всех муниципальных образований края.

— В годы войны на фронт ушло более миллиона женщин, в том числе почти 10 тыс. жительниц Алтайского края. Мы помним и чтим их подвиг и их мужество, – отметил Губернатор Виктор Томенко. – Но нужно было обеспечивать жизнь и в тылу. И когда мужчины ушли воевать, на их места к станкам встали женщины и дети. 2,5 млн овчинных полушубков сшили наши землячки, чтобы обеспечить Красную Армию теплой одеждой. Ткачихи нашего меланжевого комбината выпустили столько ткани, что было возможно обеспечить обмундирование более 50 дивизий. А еще надо было заниматься воспитанием детей, заботой об эвакуированных в Алтайский край жителях блокадного Ленинграда – и все это легло на плечи наших женщин.

Сегодня, в мирное время, развитию страны помогают активистки из Союза женщин России и, в частности, из его регионального отделения в Алтайском крае – на помощь этой организации в формировании социальной политики и воспитании подрастающего поколения также обратил внимание в своем обращении Виктор Томенко.

9626 наших землячек призвал и отправил на фронт Алтайский краевой военный комиссариат с 1941 по 1945 год.