Тезка президента: в барнаульской семье детей называют в честь руководителей государства

Март 10 10:25 2020

Вот уже месяц, как в многодетной семье Фроловых, проживающих на краю Власихи, очередное пополнение. На свет появилась третья по счету девочка, которую назвали Елизаветой в честь императрицы – в продолжение традиций, укоренившихся в этом большом семействе.

«В большой семье все отлажено, когда обязанности распределены между всеми детьми», – считает глава семейства.
Фото Натальи Катренко

В семье, где воспитывается восемь детей, самый старший – Никита, названный так в память о самом неоднозначном советском руководителе Хрущёве, его погодка Владимир Владимирович родился незадолго до первой инаугурации Путина. Другие дети получили свои имена в честь Дмитрия Медведева, императора Петра I, Екатерины Великой, первого и единственного Президента СССР Михаила Горбачёва… «Как корабль назовете, так он и поплывет», – считает глава семейства Владимир Фролов.

Натуральное вкуснее и полезнее

Пока же во взрослую жизнь вступили лишь старшие дети – Никита и Владимир, которые уже успели отслужить в армии, стать самостоятельными. Поэтому в большом доме Фроловых сегодня проживает шестеро детей, старшая из которых – двенадцатилетняя Виктория, главная мамина помощница.

— Вика здорово помогает мне по хозяйству – доит коз, коров, наводит порядок в доме, а летом на подхвате в огороде, – комментирует мама Елена. – Охотно нянчится дочь и с младшими детьми – двухлетним Мишей и месячной Елизаветой. Благодаря ей я могу заняться хозяйством – приготовить ужин, сбегать в магазин.

Как утверждает Елена, в большой семье все отлажено – зимой прокормиться помогают припасы варений и солений, а также овощей, грибов и ягод, которые здесь заготавливают в масштабах, приближенных к промышленным (в доме Фроловых все это хранится в огромных двухстворчатых холодильниках). Но главным подспорьем для этой семьи является подсобное хозяйство, состоящее из коров, коз, гусей, кроликов, цесарок.

— Это не значит, что мы хотим сэкономить на еде, просто натуральные продукты вкуснее и полезнее, – рассуждает Елена. – К примеру, есть дни, когда наши коровы могут дать до 30 литров молока, из которого я делаю сыр, творог, масло, сметану. Излишки идут на продажу.

Еще у Фроловых своя пасека, они сами пекут хлеб и мечтают научиться самостоятельно молоть муку. «Чтобы все свое было», – рассуждает отец большого семейства.

— Сегодня даже не верится, что когда-то мы жили в городе, – продолжает Владимир. – Во Власиху переехали лет шесть назад, сознательно выбрав участок на самом краю села – чтобы обзавестись хозяйством. Началось все с коз, которых мы приобрели на губернаторские деньги, положенные на развитие подсобного хозяйства, потом к ним прибавились куры и кролики. Теперь наша мечта – разжиться мини-трактором.

Кстати, в 2016 году один из старших сыновей, Владимир Фролов, прославился на весь Алтайский край тем, что написал письмо Владимиру Путину, где посетовал на то, что рядом с домом негде заниматься спортом. В итоге крайспортуправлению было поручено найти не только тренажерный зал для старшеклассника школы № 98, но и персонального тренера. Им стал вице- президент федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края Александр Барбашин, мастер спорта международного класса по бодибилдингу, чемпион России.

Как за каменной стеной

Как уверяет Елена, иной жизни она не представляет. Обзаведясь семьей в 18 лет, она всегда чувствовала себя за мужем как за каменной стеной и верила, что с таким супругом и рожать детей не страшно.

— Я всегда хотела стать медиком, даже поступала для этого в Барнаульский медицинский колледж, – делится Елена. – Но окончить его, увы, мне не удалось: один за другим стали появляться ребятишки. Потом я некоторое время работала помощником воспитателя в садике, куда ходили мои старшие дети Никита и Вова. Вполне возможно, когда-нибудь я продолжу там работать – пусть только младшая немного подрастет.

О детях Фроловы мечтали всегда. Вероятно, потому что сами воспитывались в больших семьях. К примеру, у Елены было пятеро братьев и сестер. Как уверяет она, именно в семье усвоила то, что обязанности по дому обязательно должны распределяться и на детей – нельзя, чтобы все делали по дому только родители.

Фроловым просить детей о помощи не приходится – они сами знают перечень обязательных дел по дому, по хозяйству. И при этом успевают на дополнительные занятия и кружки. К примеру, помощница Вика не только справляется с домашними обязанностями, но и хорошо рисует. Этому она учится в студии, действующей при школе № 98, где девочка участвует в различных выставках, побеждает в конкурсах рисунка. Правда, в будущем Вика мечтает стать вовсе не художником, а ветеринаром – уж очень она любит ухаживать за животными.

— Да, государство нам помогает – нас ежегодно приглашают стать участниками акции «Соберем детей в школу», регулярно получают наши дети и подарки на Новый год. Однако на поддержку извне мы никогда не рассчитывали. Ведь мы всегда с мужем знали, что свою жизнь проживем в окружении детей. Так и выходит, а потому кто знает, может, решимся и на девятого.

В 2016 году Елене и Владимиру Фроловым были вручены медали «Родительская слава», а в настоящее время мать семейства собирает необходимые документы на получение ордена «Мать-героиня».  
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