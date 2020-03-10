Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края получили награды за результаты 2019 года

Во вторник в большом зале регионального Правительства собрался весь спортивный бомонд Алтайского края: здесь прошло сразу три церемонии награждения. Сначала дипломы получили победители конкурса «Лучший спортсмен и тренер Алтайского края», затем вручили трофеи лучшим юным атлетам региона, а после этого – самым результативным детским наставникам. Поздравлял лауреатов Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.

— В спорте вы привыкли выступать дома или на выезде. Сегодня вы на домашней арене и можете чувствовать себя комфортно, – обратился к виновникам торжества Виктор Томенко.

По мнению Губернатора, успешное развитие региона невозможно представить без высоких спортивных результатов, и Алтайский край своими спортсменами может гордиться. Церемония награждения – тому подтверждение. Победители и призеры Олимпиад, чемпионы мира и Европы – состав гостей был звездным.

Нет, говоря о всем спортивном бомонде, немного покривил душой: из-за участия в соревнованиях и других дел не все награжденные смогли в этот день лично получить награды. Продолжается сезон у лыжницы Яны Кирпиченко и конькобежца Виктора Муштакова, готовятся к весенне-летним стартам гребцы Александр Дьяченко, Кирилл Ляпунов и Ирина Андреева. А барьерист Сергей Шубенков, по итогам года признанный лучшим спортсменом Алтайского края, в эти дни находился в Монако, решая важную проблему: вместе с чемпионками мира Марией Ласицкине и Анжеликой Сидоровой он встречался с представителями Международной федерации легкой атлетики и обсуждал перспективы российских спортсменов, а точнее, смогут ли они рассчитывать на участие в соревнованиях. Статуэтку «Олимпийская доблесть Алтая» за Сергея получала его мама Наталья Шубенкова.

Зато успел вернуться с соревнований в Барнаул стрелок Сергей Каменский. Буквально за пару дней до церемонии он в Польше в составе сборной России стал чемпионом Европы по стрельбе из пневматической винтовки.

Два Сергея, Шубенков и Каменский, спорят за звание лучшего спортсмена края с 2014 года, с переменным успехом сменяя друг друга на вершине. Но главный спор для них, как и для Полины Миллер, и для других ведущих атлетов края впереди – августовская Олимпиада. Девять спортсменов Алтайского края в четырех дисциплинах являются претендентами на поездку в Токио, где пройдут Игры. Сергей Шубенков и Полина Миллер ждут решения IAAF, допустят ли российских легкоатлетов до них, а остальные – конца эпидемии коронавируса. Он уже повлиял на ход подготовки: у того же Каменского отменены сборы в Южной Корее.

— Надеемся, что на саму Олимпиаду и сроки ее проведения все эти события никак не повлияют, – говорит Каменский.

Лучших детских тренеров и ведущих юных спортсменов в Алтайском крае награждают уже несколько лет. Результаты и тех, и других оценивает специальная комиссия, и сделать это непросто – конкуренция солидная. Здесь шахматистки Виктория Лоскутова и Дарья Хегай, представитель джиу-джитсу Климентий Москальчук, каратисты Дарья Копылова и Виктор Жарков, тхэквондисты Никита Дёмин и Мария Гусева и другие таланты.

А 40 лучших детских тренеров региона помимо общественного признания получили финансовую премию в размере 50 тысяч рублей. Воспитывая характер, навыки и готовя к достижениям наших юных спортсменов, мы с вами укрепляем алтайский спорт, создаем прекрасные примеры для всего нашего общества. На них можно и нужно равняться, по ним наши земляки настраивают свою жизнь. Думаю, что мы, современное поколение жителей Алтайского края, конечно, все сделаем для того, чтобы в дальнейшем все самые наилучшие традиции развития спорта передать дальше, тем, кто придет нам на смену, – подчеркнул глава региона.

1300 детских тренеров работает в 93 спортивных школах региона.