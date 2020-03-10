«Личные драконы» Октября: в чем ищет вдохновение известный барнаульский художник

Новое пространство, появившееся в библиотеке им. В.Я. Шишкова в начале этого года, сразу же было заполнено работами известного барнаульского художника Дениса Октября. Его выставка «Свет и воздух» украшает многие библиотечные проекты – в том числе и события XV фестиваля книги «Издано на Алтае», которые вот уже месяц как проходят на фоне работ художника. Это стало веским поводом для встречи с автором в стенах «Шишковки».

Царство Берендея

Все знают, что Денис Октябрь – представитель известной творческой династии. Его папа Валерий, брат Илья и сестра Евгения – художники, чьи выставки регулярно проходят не только в Барнауле, но и за его пределами.

— В художественную школу я поступил в десять лет – в том возрасте, когда не очень интересно рисовать то, что требуют педагоги, – когда-то рассказал Денис Октябрь в одном из интервью нашей газете. – Я хотел рисовать индейцев, а потому примерно через полгода бросил художку. А в 13 лет пришел туда сам и больше занятия не пропускал. Потом я поступил в художественное училище, где окончательно понял, чем хочу всерьез заниматься в этой жизни.

Сегодня Дениса Октября называют мастером пейзажа. Причем, как поясняет сам автор, рисуя с натуры, ему важно поймать состояние, уловить атмосферу, царящую здесь и сейчас. Формированием выставки «Свет и воздух» художник занимался последние лет десять, постепенно собирая коллекцию из своих лучших работ.

— В основном это этюды, а значит, большая часть представленных рисунков созданы на пленэрах (за исключением тех, что я писал в морозы из окна мастерской), – пояснил художник собравшимся в «Шишковке». – Но вообще для меня работа с натурой – всегда праздник. В такие дни я испытываю небывалый подъем. Вероятно, мы, городские жители, оторванные от природы в силу обстоятельств, все же испытываем тоску по настоящему, неподдельному. И даже, уезжая в далекие края, словно возвращаемся к себе.

Что интересно, большая часть работ сделана автором не только в труднодоступных уголках Горного Алтая и Монголии, но и в барнаульском Затоне. Это место притягивало художника во все времена года. И если кто-то считает его проблемным, рисковым с точки зрения подтоплений, для Дениса Октября Затон – повод для вдохновения.

— Туда я езжу сколько себя помню, – говорит он. – Раньше ходил и снимал все его трогательные пейзажи, видавшие виды домишки и покосившиеся заборы на большой фотоаппарат, теперь же меня выручает телефон с хорошей камерой. И, могу сказать, снимки из Затона – эдакого царства Берендея, составляют подавляющую часть моего несметного фотоархива.

Кстати, несколько лет назад именно работы с видами Затона привлекли внимание посетителей персональной выставки Дениса Октября в Санкт-Петербурге. Благодаря художнику слава барнаульского правобережья дошла и до Северной столицы.

— По-особому я отношусь и к Горному Алтаю – вот где место силы! Хотя, признаться, не очень люблю это сочетание слов, – говорит художник. – Помню, как один знакомый итальянец сказал мне, что в Горном Алтае он впервые побывал наедине с собой. По-моему, здорово сказано. Я же в этих местах испытываю невероятное чувство свободы.

В Горном Алтае компания Дениса Октября сознательно спит в палатках, готовит на костре и любит двигаться куда глаза глядят. Среди любимых мест – Курай, ледники Актру, места в районе Кош-Агача, ну и, разумеется, Монголия. В этих краях можно легко увидеть Млечный Путь, а также стать свидетелем удивительного явления под названием вирга, когда стена дождя словно повисает между небом и землей, то есть испаряется, не доходя до поверхности.

— Без всех этих историй и приключений я уже не представляю свою жизнь, – рассуждает Денис Октябрь. – Поиск впечатлений, волнующего сюжета стал неотъемлемой частью моей биографии. Вот и получается, что художники – люди зависимые. Не пишешь неделю – тут же заболеваешь: начинается кашель, насморк, депрессия. Живопись для нас как лекарство.

Ближе к жизни

Часть фотопейзажей, перенесенных со временем на бумагу, Денис Октябрь продемонстрировал публике. Как прокомментировал он, стоит только присесть на корточки, как тебе тут же открывается неожиданный вид, непривычный ракурс. Однажды именно в таком положении художник открыл для себя мир коряг, которые легли в основу его серии работ на тему «личных драконов». Такие изгибы уж точно нарочно не придумаешь.

— Вдохновить может не только заброшенный дом или кусок забора, но и следы колес, ритмично отпечатанные на снегу, отражение в луже покосившихся от старости деревьев или фрагмент проволоки, сросшейся с деревом и ставшей его неотъемлемой частью, – делится художник. – Но в этом я не вижу упадка или черной тоски, наоборот, для меня все это и есть красота, разные проявления жизни. Однажды такие фотографии я выложил в соцсеть и получил на них странный отзыв одной эмигрантки, проживающей в Америке. Женщина писала, что вот, мол, узнаю родину без прикрас, ту самую немытую Россию. Меня это покоробило. Лично я не расцениваю это как немытость или распад. По крайней мере именно такие сюжеты вдохновляют меня намного больше, чем, скажем, небоскребы Нью-Йорка, Москвы или барнаульские высотки. Такие сюжеты кажутся душевней, ближе к жизни.

Любимые месяцы художника: февраль, когда он родился, и октябрь — не из-за фамилии, а из-за невероятных красок, которыми в это время делится природа.