Для обеспечения безопасности населения Барнаула во время паводка должны быть подготовлены все ресурсы

Подготовку всех сил и служб Центрального и Индустриального районов к весеннему половодью обсудили на еженедельном оперативном совещании городских служб в администрации краевой столицы под руководством главы города Вячеслава Франка. Главы администраций Максим Сабына и Сергей Татьянин доложили о том, что делается на территориях для пропуска паводковых вод и минимизации возможных негативных последствий.

Объект особого внимания

В Центральном районе в зоне возможного подтопления талыми и паводковыми водами находятся 832 дома, из них 773 – индивидуальных, 59 – многоквартирных. В районе предусматривается проведение десяти противопаводковых мероприятий с общей суммой финансирования 4,2 млн руб.

Объект особого внимания – микрорайон Затон. С 2017 года здесь ведутся работы по отсыпке низменных мест, что позволило поднять критический уровень затопления с 540 до 560 см от ноля водомерного поста. С начала марта эти работы продолжаются на ул. Кольцова и в пр-де Кольцова. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик должен завезти и уложить более 1,5 тыс. куб. м глины и 600 куб. м песка.

Для оценки готовности к работе по пропуску весеннего паводка и отработки взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций в феврале проведены тренировки с КЧС и ПБ и с эвакуационной комиссией Центрального района, а также с администрацией пунктов временного размещения на базе школ № 48 и 55.

Заключены соглашения на перевозку в случае необходимости грузов и населения речным транспортом с ООО «Барнаульский речной порт» и Барнаульским районом водных путей и судоходства, и автомобильным транспортом с ООО «СолГри». Также согласованы все вопросы по обеспечению потерпевших от паводка питанием, питьевой водой и всем жизненно необходимым.

В микрорайоне идет работа по уточнению списков жителей поселка по категориям (дети, пенсионеры, беременные, инвалиды). Проводятся подворовые обходы. Жителей информируют о действиях в период паводка, заполняют учетные карточки домовладений, получают расписки на согласие или отказ от эвакуации. Определены места эвакуации населения (ул. Озёрная, 63а; ул. Водников, 1а, 11).

Уточнены списки сельскохозяйственных животных на подворьях жителей. Для домашнего скота также определены места эвакуации (здание бывшей пекарни на ул. Якорной, 8, ул. Матросская, 94, ул. Водников, 1а). Запас кормов и охрана на период временного содержания животных будет организована силами собственников.

В Южной поселковой и Лебяжинской сельской администрациях жителям вручаются памятки о действиях в условиях угрозы подтопления в паводковый период.

В центральной части района памятки вручены жильцам 24 домовладений, попадающих в зону подтопления талыми водами.

Полным ходом

К весеннему паводку 2020 года в Индустриальном районе разработан и утвержден План предупредительных мероприятий по снижению негативных последствий пропуска талых вод. Объем финансирования в текущем году увеличен до 9053,2 тыс. руб. В ходе подготовки на территории района в летний период 2019 года проведены работы по обслуживанию водоотводных устройств и каналов на улицах района, подверженных подтоплению. Эти работы позволят отвести воду от 252 жилых домов.

В феврале в районе проведено рабочее совещание с управляющими организациями. Руководителям поставлена задача провести ревизию имеющихся на балансе предприятий материально-технических средств, предназначенных для борьбы с паводковыми водами, принять меры по отводу талых вод от многоквартирных домов и своевременной очистке ливневых канализаций, водопропускных труб. Также направлены телефонограммы в МБУ «Автодорстрой» Барнаула, ООО «Барнаульское ДСУ-4» о своевременной очистке ливневых канализаций, водопропускных труб и мостовых переходов от снега (на территории района находится 416 ливнеприемников, 165 смотровых колодцев).

Особое внимание будет уделено многоквартирным домам на ул. Взлётной, 58, ул. Солнечная Поляна, 103 и 111 (в 2016 году в период паводка подвалы этих домов были затоплены). В связи с началом строительства жилого комплекса Nord изменился естественный сток поверхностных вод. Администрацией района заключен договор с ООО «Союз-97» на обеспечение пропуска талых вод на этом участке (работа дежурной бригады, а также укладка мешков с песком, работа водооткачивающей техники). Также будет организовано дежурство в новых кварталах жилой застройки «Адмирал» (проезд Северный Власихинский), жилых комплексах «Питер», «Краски», «Дружный-2».

В селе Власиха для устройства водоотводной трубы для отвода талых и паводковых вод по ул. Тальниковой подрядной организацией ООО «Мильстрой-Сибирика» в феврале начаты работы по расчистке участка от снега, в настоящее время ведутся работы по разработке грунта на глубину 6,5 м для устройства ливнеприемника. Завезена труба диаметром 710 мм, протяженностью 130 м.

На территории района три крупных гидротехнических сооружения (дамба № 1, № 2 в селе Власиха, дамба у садоводства «Дружба»). Сооружения находятся на балансе городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Администрацией района будет организовано взаимодействие с комитетом и ООО «Каскад-строй», с нынешнего года обслуживающим гидросооружения.

Определены подрядные организации для оказания в случае необходимости помощи населению и организации пропуска паводковых вод. Сделан запас глины и мешков.

В случае чрезвычайной ситуации 19 пунктов временного размещения готовы принять 5750 человек. Организована работа по созданию еще одного пункта на базе школы № 135.

За оставшееся до начала паводка время предстоит в полном объеме завершить все работы, предусмотренные договорами и контрактами, а также эффективно организовать работу дежурных аварийных бригад при непосредственном прохождении талых вод.

Основные противопаводковые мероприятия планируется начать с 15 марта. Но сроки могут быть скорректированы погодными условиями, и в районе к этому готовы.