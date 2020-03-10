Барнаульская писательница Анна Никольская презентует свой первый поэтический сборник

Март 10 13:31 2020

В четверг, 12 марта в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского (ул. Г. Исакова, 170) состоится презентация книги Анны Никольской «Снимаю свитер». Это первый стихотворный сборник писательницы, на счету которой более сорока книг для детей и подростков.

Анна Никольская — автор более 40 книг для детей и подростков.
Фото из сети Интернет

Анна Никольская – писательница родом из Барнаула. Сегодня она активно сотрудничает с издательствами не только России (такими как «Эксмо», «Росмэн», «Махаон», «Нигма», «Оникс», «Феникс»), но и зарубежья. Анна Никольская — обладательница золотой медали имени Сергея Михалкова, лауреат премии имени Владислава Крапивина, «Книжной премии Рунета», «Новой детской книги», кинофестиваля «Золотой витязь».

Вот как отозвался о новом сборнике классик детской литературы и переводчик Виктор Лунин: «Я несколько дней вчитывался в этот разговор с небом. Меня он захватил. Автору удалось в стихах передать чувство упоения от сближения, общения с Богом ежедневно, ежечасно, ежеминутно — в лесу ли, на берегу ли океана… Часто автор находит самые точные слова для передачи оттенков этого общения и ощущения божественного присутствия рядом».

Начало презентации в 13.00.

больше новостей

Похожие новости

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит горячую линию по качеству и безопасности плодоовощной продукции

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит горячую линию по качеству и безопасности плодоовощной продукции

Поэтесса Татьяна Кузнецова отметила юбилей

Поэтесса Татьяна Кузнецова отметила юбилей

Центральным событием фестиваля Роберта Рождественского станет открытие памятника поэту

Центральным событием фестиваля Роберта Рождественского станет открытие памятника поэту