Барнаульская писательница Анна Никольская презентует свой первый поэтический сборник

В четверг, 12 марта в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского (ул. Г. Исакова, 170) состоится презентация книги Анны Никольской «Снимаю свитер». Это первый стихотворный сборник писательницы, на счету которой более сорока книг для детей и подростков.

Анна Никольская – писательница родом из Барнаула. Сегодня она активно сотрудничает с издательствами не только России (такими как «Эксмо», «Росмэн», «Махаон», «Нигма», «Оникс», «Феникс»), но и зарубежья. Анна Никольская — обладательница золотой медали имени Сергея Михалкова, лауреат премии имени Владислава Крапивина, «Книжной премии Рунета», «Новой детской книги», кинофестиваля «Золотой витязь».

Вот как отозвался о новом сборнике классик детской литературы и переводчик Виктор Лунин: «Я несколько дней вчитывался в этот разговор с небом. Меня он захватил. Автору удалось в стихах передать чувство упоения от сближения, общения с Богом ежедневно, ежечасно, ежеминутно — в лесу ли, на берегу ли океана… Часто автор находит самые точные слова для передачи оттенков этого общения и ощущения божественного присутствия рядом».

Начало презентации в 13.00.