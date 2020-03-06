Женский доктор: экстремальные истории и рецепты молодости от барнаульского акушера-гинеколога Валентины Суховерковой

Врачу акушеру-гинекологу Валентине Суховерковой не дашь 80-ти лет. Энергичная, веселая, неравнодушная – она создает позитивный настрой и вселяет в окружающих уверенность, что все непременно будет хорошо.

С Валентиной Михайловной разговариваем в послеродовом отделении второго роддома – месте, где она отработала большую часть своего, почти полувекового стажа. Была уникальным хирургом, замечательным акушером-гинекологом, бессменной заведующей. Лечила женщин, помогала появиться на свет маленьким барнаульцам, координировала работу всего послеродового отделения.

Десять лет уже она дома, на заслуженном отдыхе, но и сегодня в роддоме ее все узнают, спешат подойти, с улыбкой отмечают:

— Валентина Михайловна, вы, как всегда хорошо выглядите, словно время остановилось!

Она же, проходя, успевает задать вопросы. Для каждого они свои: «Как ребятишки?» «Как здоровье?».

Переменам в роддоме Валентина Суховеркова искренне рада:

— Здесь с каждым разом становится все лучше и лучше. Раньше мы только мечтать могли о таком оборудовании, ремонте. Хорошо, что сейчас папы при родах могут присутствовать. Такая поддержка – это так важно!

Разглядеть призвание

То, что она непременно будет врачом, Валентина Михайловна, а тогда еще попросту Валя, решила еще в семилетнем возрасте.

— Случилось так, что рак желудка диагностировали у моей старшей сестры Нины. Шансов излечиться уже не было. Нине кололи сильные обезболивающие, а в ночное время уколы ставила я. Делала так, как мне показал фельдшер. Другие члены семьи так и не смогли решиться на это. Нина погибла, а я тогда пообещала себе, что должна вырасти, стать медиком и спасать людей, – рассказывает Валентина Суховеркова.

Ее осознанное детство пришлось на послевоенные годы. В 1946 году она пошла в школу в небольшом селе Паутово Петропавловского района.

— Образование у нас было отличное, несмотря на то, что школа была в маленьком селе. Преподавали эвакуированные из Ленинграда и Воронежа педагоги. В 10 классе у нас было четыре медалиста. Я в их числе.

В мединститут удалось поступить без проблем, а после его окончания Валентина Михайловна вернулась в родное село. Вскоре оказалось, что в ее небольшом участковом пункте больше принятых родов, чем в близлежащих районных больницах.

— Главный акушер-гинеколог края тогда отметила, что у меня хорошие показатели и акушерский склад ума. И предложила поехать учиться в клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии. Я согласилась и за два года научилась выполнять все операции по этому профилю, – вспоминает опытный женский доктор.

Стремиться и спасать

Оглядываясь на прошедшие годы, Валентина Михайловна отмечает, насколько для каждого человека и профессионала важно хотеть учиться и во что бы то ни стало помогать людям.

Эти слова, как нельзя лучше характеризуют саму женщину. В 20 с небольшим лет в буран она спасла роженицу: на дороге не было видно ни зги, машина скорой помощи из районной больницы застряла где-то на перепутье, а Валентина на тройке лошадей добралась до села. И с родами помогла, да еще и своей кровью с женщиной поделилась. Вспоминает:

— А что я могла поделать? Без этого женщина бы погибла, а у нее же шестеро детей! Этого я допустить не могла. А моя первая группа всем подходит. И сколько могли акушерка и медсестра кровь у меня выкачивали, а женщине вводили. Спасли!

Сколько таких случаев чудесного спасения было в жизни Валентины Михайловны – не перечесть. Однажды ночью на теплоходе она посреди реки вправила мужчине паховую грыжу. Все прошло удачно и для тогда еще начинающего доктора и для мужчины, у которого был большой риск развития перитонита.

Большая часть спасенных – это, конечно, представительницы прекрасного пола. Опытный врач отмечает:

— Здоровье женщин, увы, сегодня ухудшается. Причин этому много – кто гормонально предохраняется, кто аборты делает перед первыми родами, кто воспаления перенес. Но и медицина сильно шагнула вперед. Со временем, уверена, найдут лекарства и от ВИЧ, и от гепатитов. Сейчас мы научились выхаживать маловесных детей и в 1200 и 900 граммов.

Надо ли это делать, понимая, что такой ребенок может иметь массу недугов? Валентина Михайловна, не задумываясь ни на секунду, отвечает:

— Конечно. Все, что надо, заложено в ребенке в возрасте 16-20 недель. Наполеон родился 900-грамовый, Чайковский – 900-граммовый. Да в те годы! А какое культурное наследие оставил! Можно приводить примеры бесконечно.

Доктор убеждена, что ежедневно необходимо находить повод для доброй улыбки. А иногда в жизни опытного доктора встречались и вовсе курьезные ситуации. Валентина Михайловна вспоминает:

— Однажды увидела роженицу, стоящую на подоконнике. Уговариваю ее слезть, а она кивает вниз – там муж. Под окном стоит счастливый парняга, и с удовлетворением сообщает: «Дорогая, я обещал без тебя не пить? Обещал! Слово свое я сдержал. А сейчас я буду пить при тебе». Что тут скажешь? Поразительная российская находчивость!

Жить по совести

Валентина Михайловна всю жизнь дружит со спортом. Она много плавает и приучила этому детей и внуков. До сих пор каждое утро она встречает холодным бодрящим душем.

— Никогда не стоит переживать из-за того, сколько у тебя денег. Зачем жадничать по этому поводу? Ни к чему хорошему подобные волнения не приведут, – уверена Валентина Суховеркова.

Дело Валентины Михайловны продолжается: дочь Юлия Ивакина – акушер-гинеколог высшей категории женской консультации № 2, работающей при роддоме. Есть надежды, что медицину выберет и правнучка Дашенька.