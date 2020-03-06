За годы службы Юлия Кудыма не раз доказывала, что настоящей женщине по силам и мужская профессия

В полиции нашу безопасность успешно обеспечивают не только крепкие парни, но и красивые молодые девушки. Командир отделения взвода роты № 3 отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Барнаулу Юлия Кудыма вот уже 12 лет бережет наш покой.

Работа в милиции была для Юлии Кудыма мечтой детства.

— Наверное, все в совокупности повлияло на мое решение в выборе профессии: и детективные книги, и фильмы – «Место встречи изменить нельзя», «Улицы разбитых фонарей», и то, что я постоянно играла с мальчишками в казаки-разбойники и не только. Родителей все мучила с этой идеей, а они были против. Мечта немного поутихла, но не исчезла. Когда я стала самостоятельной, то ушла с химического факультета АлтГТУ и устроилась в милицию. Работа в патрульнопостовой службе понравилась сразу, будто я в прошлой жизни здесь была.

Увещевала, как мама

На то, что Юлия Кудыма принадлежит к слабому полу, никто скидки не делает. Она точно так же, как и коллеги-мужчины, выезжает на места происшествий, задерживает преступников, принимает заявления от пострадавших. А женская слабость даже помогает в работе. Ведь кто, как не женщина, лучше всех способен утихомирить разбушевавшихся представителей сильного пола?

— Основная масса правонарушителей – это мужчины, – рассказывает Юлия. Когда начинаю с ними беседовать, спокойно, корректно, то агрессивное поведение идет на спад. Помню, три года назад приехали на драку во двор, где находился пивной бар. Под вечер семь парней из двух компаний выпили спиртное и стали выяснять отношения. На появление сотрудников отреагировали агрессивно, хотели устроить драку с моими коллегами. Долго я с ними беседовала, даже нравоучение читала, как мама: «Что вы делаете? Нельзя так поступать. Вы же видите, что перед вами сотрудники полиции». И у меня получилось – постепенно все успокоились.

Не словом единым

Тем не менее при необходимости Юлия способна пустить в ход не только слова, но и боевые приемы, и оружие, точно так же, как и ее коллеги-мужчины. Ведь она прошла ту же боевую подготовку.

— Оружие в отношении граждан я, слава богу, не применяла и не хотела бы этого. Но физическую силу, наручники много раз приходилось использовать за мою практику. Года четыре назад нас вызвали в многоквартирный дом, где человек, употребляющий наркотики, устроил конфликт с соседями. Поднимаемся по лестничному пролету с коллегами и видим, что на площадке стоит мужчина с ножом в совершенно неадекватном состоянии. Увидев нас, начал кричать, размахивать ножом. Оружие у него выбил из рук мой коллега. Потом мы скрутили нарушителя и надели на него наручники.

Не бывает ли страшно в таких ситуациях? Все-таки считается, что схватки и погони – это мужская стихия.

— Поначалу было страшновато. Но давно, когда я только начинала работать. Сейчас чувства притупились. Это как повседневная жизнь. Как вы встаете утром, зубы чистите, завтракаете. Так и у нас такие агрессивные граждане попадаются каждый день. Уже нет никакого выброса адреналина. Ты четко знаешь алгоритм, что нужно делать, и просто делаешь.

Чувствую пульс города

Многолетний опыт сотрудника ППС, помноженный на женскую интуицию, способен творить чудеса. Порой нескольких едва заметных примет, подмеченных зорким взглядом сотрудников, достаточно, чтобы раскрыть целую серию преступлений.

— Однажды ночью мы работали с коллегой в пешем патруле и заметили двоих мужчин, которые вели себя странно, постоянно оглядывались, а потом вдруг куда-то свернули и исчезли из поля зрения. Мы догнали их и задержали. А при осмотре близлежащей территории обнаружили автомагнитолу. Позже выяснилось, что на счету у одного из задержанных 30 краж из автомобилей. А утром в шесть часов в отдел полиции приходит автомобилист и заявляет, что у него пропала магнитола из машины. Как оказалось, как раз та, которую мы изъяли. Он был невероятно рад. А для меня это такой бальзам на душу, что помогли человеку. В такие моменты у меня возникает чувство гордости за свою работу.

Сегодня Юлия Кудыма не мыслит жизнь без своей профессии, без ночных выездов, задержаний, разговоров с людьми и радуется, что 12 лет назад судьба привела ее именно в патрульно-постовую службу полиции.

Подрастающая смена

А в личной жизни Юлии Кудыма главная отрада – это двое сыновей, девяти и семи лет. Им она отдает все свободное время. Они прекрасно знают, где работает их мама. Но пока Юлия старается не посвящать их в детали, связанные с профессией.

— Они понимают, что есть плохие дяди, преступники, но не более того. Им еще рано знать подробности. Единственный момент, который я до детей довожу, – это о вреде наркотиков. Объясняю им, что наркотики – плохо, что нельзя ничего брать из чужих рук – ни свертков, ни конфет.

Но, так или иначе, увлеченность мамы любимой профессией передается и детям. А может быть, просто проявляется мамин характер.

— Младший сын загорелся этим, тоже хочет работать в полиции. Поставил себе цель в жизни. Ходит заниматься на дзюдо. Я не буду ему мешать. Думаю, что детям надо давать свободу. Когда я была маленькая, хотела пойти в милицию, а мне сказали нет. Но все равно я к этому вернулась. Может быть, у него интерес к 11-му классу изменится, а может, нет.

Сейчас Юлия Кудыма продолжает двигаться вперед, совершенствоваться. В перерывах между работой в автопатруле и воспитанием детей учится на следователя.

Юлия Кудыма: «Мне нравится видеть, как живет город. Нравится общаться с коллегами, с гражданами. Представляете, за год сколько историй, человеческих судеб я узнала? Встречаются, конечно, и печальные истории, но это все равно интересно. В процессе принятия заявлений люди о стольких случаях расскажут, что можно увлекательную книгу написать».