Юные изобретатели Барнаула вновь представили свои проекты

Знаете ли вы, почему мосты прочные и за что матрешку считают душой России? А ученики начальных классов Барнаула знают – об этом и многом другом они рассказали на финале городского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь».

Музыка приносит радость

Как продлить жизнь старым вещам, какой вред приносят использованные батарейки, что такое язык жестов и кто создает настольные игры – более 340 работ на эти и другие темы поступило на заочный этап городского конкурса от младшеклассников Барнаула. В финал попали более половины, и каждый из них заслуживал особого внимания со стороны членов жюри.

– Этот конкурс проводится не первый год в краевой столице и всегда имеет большой успех среди школьников, – рассказывает Полина Маренкова, главный специалист отдела развития образования городского комитета по образованию, который выступил в качестве организатора всего конкурса. – Поэтому в этом году мы впервые провели заочный отборочный этап. Защита работ проходила на базе АлтГУ по десяти секциям, а наибольшее количество исследований было выполнено в области биологии, экологии, человекознания, химии и физики. Кроме того, ребята не обошли стороной и тему Победы в Великой Отечественной войне: ктото рассказал свою семейную историю, кто-то исследовал жизнь известных барнаульских участников тех событий.

Юные исследователи защищали свои работы перед членами жюри – преподавателями АлтГУ и своими сверстниками.

Полина Иванова учится в третьем классе школы № 107, занимается в вокальной студии «Чубарики», мечтает стать солисткой, а пока решила доказать своим сверстникам, что народная песня может поднять настроение.

— Музыка занимает огромное место в моей жизни, – представляя свой проект, рассказывает Полина. – Но многие одноклассники не понимают народных песен, считая их немодными, притом что большинство из них даже не знакомы с русским фольклором.

Сказано – сделано. К работе подключились учитель Лариса Цыплакова, руководитель ансамбля «Чубарики» Олеся Таирова и школьный психолог Яна Гнедых. Девочка узнала о психологических особенностях детей в возрасте 9-10 лет, затем провела исследование в классе, расспросив ребят и родителей, какую музыку они слушают. Оказалось, что большинство предпочитают современную, причем многие взрослые отмечали, что она негативно влияет на эмоциональное состояние подростков, вызывая раздражение и непонимание.

— Тогда я рассказала своему классу о том, какие музыкальные инструменты бывают, как они звучат, исполнила свою любимую «Почаевничаем», – продолжает Полина. – Многие захотели научиться играть на ложках, удивились звуку балалайки. Но самое главное, после этого урока, ребята улыбались, народная музыка оставила только положительные эмоции, а некоторые захотели узнать о традициях фольклора еще больше.

Груз не выдержал

Иван Кремлёв, ученик 1 «А» класса лицея № 112, в своем исследовании доказал, что прочность моста зависит не только от материала, но и его вида. В рамках эксперимента он соорудил макеты подвесного и арочного мостов из дерева и точно такие же из макарон. Затем на каждый положил груз: бутылку с подсолнечным маслом и короб с гвоздями.

— Мост представляет собой любопытную конструкцию, он пролегает через маленькие и большие реки, обрывы в горах и является важным стратегическим объектом для страны, – подчеркивает Иван. – Поэтому при строительстве нужно учитывать прочность материала, но важен ли вид? Я сравнивал два вида: арочный и подвесной. Модели строил вместе с папой, мама тоже помогала. Опыт показал, что подвесной мост из дерева прочнее, чем арочный, который под грузом надломился. Сделанный из макарон оказался слишком хрупким, причем независимо от вида.

Поддержать Полину Воронову, ученицу 4 класса школы № 81 с ее работой про матрешку пришли не только мама с учителем, но и друзья. Девочка собрала целую коллекцию этих кукол и знает про них все!

— Матрешка символизирует продолжение жизни, – говорит Полина. – Женщина рожает дочку, которая в свою очередь подарит миру еще жизнь, и так далее. Она как знак плодородия, богатства и материнства. Именно поэтому игрушка пользуется такой всенародной любовью.

Мама, Екатерина Воронова, добавляет:

— Все началось с постановки танца, в котором Полина выступает в костюме матрешки. Вот так простое любопытство вылилось в настоящий исследовательский проект. Вообще, считаю, что ребенок должен участвовать в разных конкурсах, будь то творческие, интеллектуальные, спортивные. Ведь во время подготовки он узнает много нового, а структурируя эту информацию, развивает логическое мышление, само выступление же прибавляет уверенности в своих силах.

Кстати, все наши герои в своих секциях завоевали призовые места.

Равиль Утемесов, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, эксперт конкурса: «С каждым годом участников в секции «Физика, математика» становится больше, и меня это радует. Интересны и темы, которые они берут в разработку. Интересным показался проект сравнения батареек по работоспособности. Ребенок сравнил около десятка разных видов и наглядно показал, что экономически выгодно покупать дешевые батарейки. Еще отмечу необычную установку для борьбы с гололедом».