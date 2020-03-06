Ведущий барнаульский ледолаз Дмитрий Гребенников рассказал о прошедшем сезоне и о состоянии дел в его отрасли

Еще в конце января барнаульский ледолаз Дмитрий Гребенников завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в категории «трудность». С каждым годом его международные результаты растут, однако бороться за медали при этом становится все труднее. Почему?

Полуфинальная борьба

— Дмитрий, нынешний сезон, кажется, был немного странный, короткий. Почему?

— Да, планировали пять этапов Кубка мира, но состоялось лишь три. Причем нынче последний этап Кубка был совмещен с чемпионатом Европы, так что стартов было немного, сезон был проще. Наверное, благодаря этому, а также имеющемуся опыту удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата. Ледолазный стенд был в горах, на приличной высоте – 2000 метров. Просто по земле ходишь, разницу не ощущаешь. А когда лезешь вверх на пределе возможностей – сразу чувствуется недостаток кислорода. Наученный опытом, я прилетел заранее, акклиматизировался, заранее делал выходы на эту высоту. Сработало, дало результат. А этапы Кубка мира до этого были в Китае и Южной Корее, где я стал десятым и седьмым соответственно.

— Эти результаты как можно оценить?

— Как неплохие. Для меня самая серьезная борьба – в полуфинале. Вообще, соревнования проходят в три этапа: квалификация, полуфинал и финал. В полуфинале из 18 необходимо отобрать восемь сильнейших. В финале уже все лезут «на все деньги», многое зависит от удачи, опыта. Есть ребята очень сильные, здоровые, но в финалах срываются – с нервами не справляются.

— Ты в этом сезоне выступал только в категории «трудность»?

— Да, в «скорости» по итогам прошлого сезона я не прошел отбор в сборную страны из-за сокращения квоты с восьми человек до шести. Я как раз был восьмым.

В ледолазании есть две основные категории – «скорость» и «трудность». В «скорости» участникам на время требуется преодолеть 15 метров вертикального льда. Участник внизу стоит на кнопке. При отпускании начинается отсчет времени, при касании аналогичной кнопки на вершине время останавливается. Спортсмены стартуют как индивидуально (из трех забегов в зачет идет лучший результат), так и парой с двумя попытками на выбывание. В «трудности» участников ждет длинная трасса сложной конфигурации с различными нависаниями. Участникам перед стартом разрешено изучить ее с земли, при этом как проходят испытание соперники, они не видят. Побеждает тот, кто проходит максимально далеко, потратив на это наименьшее время. В прошлом году появилась еще одна категория – «комбинация», где определенным образом суммируются результаты «трудности» и «скорости».

Нужны люди

— Раньше ты был ведущим ледолазом края, а теперь, судя по всему, стал единственным. Как так получилось?

— К сожалению, да. Начну издалека: наша основная тренировочная площадка находится в парке «Изумрудный» – это стенд, который еще в 2008 году был там построен при участии ректора АГАУ, руководителя краевой федерации альпинизма Николая Бондарчука. После его смерти стенд был на какое-то время заброшен, пока мы в 2012 году не взялись за его восстановление. Изначально у нас была большая команда, но с каждым годом увлеченных людей становилось все меньше. Какое-то время мы там тренировались с братом Антоном, вместе ездили на соревнования, но в этом сезоне он окончил учебу и уехал работать в Москву. С августа по сентябрь я тренировался, можно сказать, один, помогали две заинтересованные девчонки, которые приходили на тренировки и были у меня на страховке.

— И как тренироваться в таких обстоятельствах?

— Приглашать для обмена опытом ребят из других городов, кемеровчане приезжали сюда на сбор на неделю. Год назад я сам ездил в Киров на тренировки. Мы стараемся поддерживать друг друга. Конечно, грустно, что у нас в Барнауле так получается. Мои результаты – это здорово, но хочется и передавать опыт, воспитывать собственных спортсменов, расширять наш вид спорта. У нас уникальная ситуация: есть хороший стенд, все условия для тренировок, а спортсменов единицы. В других регионах кадры есть, а площадок не хватает. Чем больше людей, тем нам проще. Тот же стенд требует внимания, поэтому призываю всех молодых и активных не стесняться, приходить к нам зимой, да и летом тоже. По понедельникам, средам и пятницам с 18.30 тренируюсь там, снаряжение у нас есть – для первых шагов его хватит. А дальше уже все зависит от уровня амбиций.

— Кстати, а что со скалодромом на стадионе «Лабиринт»? Для ледолазания его как-то можно будет использовать?

— Вообще, он приспособлен для скалолазания. Сейчас эта бурно развивающаяся дисциплина попала в олимпийскую программу. В свое время она выделилась из альпинизма в самостоятельный вид спорта, потому в ее базу вкладывают серьезные деньги. Но так как у нас зима длительное время, и в этот период скалолазам там тренироваться нельзя, сейчас разрабатываем идею, как его модернизировать под наши нужды. Прецедент есть в Москве – на территории Московского авиационного института есть аналогичный объект, его просто зашивают вторым слоем фанеры, и зимой там тренируются ледолазы. Мы тоже продумываем подобные варианты, чтобы наш скалодром не простаивал. Жалко, что такая материально-техническая база большую часть года простаивает.

— А у ледолазания каковы олимпийские перспективы?

— Как демонстрационный вид на Олимпиаде в Сочи он присутствовал. Думаю, в будущем он тоже выделится в самостоятельную дисциплину – сейчас это класс альпинизма. Всего их пять, и в рамках единой федерации уже тяжело развивать каждую. А вообще, все предпосылки для попадания на Олимпиаду у нас есть.

Вошел во вкус

— Что у тебя в планах на следующий сезон?

— На бронзовой медали останавливаться не хочу. Можно сказать, только вхожу во вкус. Решающую роль играет опыт, а его достаточно. Вообще, у нас на чемпионате Европы была интересная тройка – чемпиону 20 лет, второму призеру 37, а мне – 29. Так что до второго места у меня еще восемь лет. Сейчас у меня период восстановления, потом буду заниматься ОФП до середины лета, затем профильные тренировки. Тогда же станет ясен и соревновательный график.

— Как у тебя с реальными горами?

— Там я бываю ежегодно. Летом работаю горным гидом. В основном, конечно, на Алтае, но был и на Кавказе, и на Тянь-Шане. В этом году есть план провести в горах крупное мероприятие в честь 75-летия Победы. Вообще, когда я увлекся ледолазанием, я не думал о результатах. Даже по параметрам не очень для этой дисциплины подходил – тяжелый, высокий. Рассматривал ее как подготовку к горным восхождениям. Но постепенно увлекся, и достижения в горах пока отошли на второй план. Уверен, они у меня еще в будущем.