В детстве она хотела быть похожей на Алину Кабаеву, а в итоге стала первой в крае чемпионкой России по MMA

Юрист по образованию и боец по жизни – это про Дарью Терещенко. Когда пришлось оставить художественную гимнастику, она без спорта не смогла и оказалась в смешанных единоборствах. И теперь на 8 Марта хочет в подарок новые боксерские перчатки.

Олимпийские надежды

В прошлом году Дарья Терещенко победила на чемпионате России по смешанным единоборствам (MMA). Она стала первой чемпионкой страны в этом виде спорта в Алтайском крае – не среди девушек, а вообще. Но увидев Дашу на улице, вы в ней классного спеца в единоборствах не заподозрите. Вот гимнастку – да, стройная, длинноногая, улыбчивая и открытая. Только Даша легко может и сальто сделать, и болевой прием провести – так что лучше к ней не приставайте.

Дарья и была гимнасткой – и не просто так занималась, мастером спорта стала. Сначала тренировалась в Барнауле в СЦ «Эланс», потом тренеры увидели в ней перспективу и отправили в Центр олимпийской подготовки Нижнего Новгорода. Посмотрел ради интереса свой архив – и точно: Барнаул, 2012 год, победитель Кубка Губернатора по программе мастеров спорта – Дарья Терещенко из Нижнего Новгорода.

— Я и уехала из Барнаула с прицелом на дальнейшую карьеру, – рассказывала Даша восемь лет назад. – Конечно, тяжело было решиться. Живу в училище олимпийского резерва, там же и учусь, и тренируюсь, все рядом. Конечно, ради спорта приходится себя в чем-то ограничивать: в питании, в режиме дня. Но это не сильно напряжно.

— Я, как все девочки, мечтала об Олимпиаде, хотела быть похожей на Алину Кабаеву, – говорит уже сейчас бывшая «художница». – Но из-за проблем со здоровьем гимнастику пришлось оставить.

Мама в шоке, папа доволен

Даша вернулась в Барнаул, поступила на юридический. В вузе пошла в спортивную аэробику – интересно по университетским меркам, но для профессиональной спортсменки – не то. А без движения уже не могла, надо было энергию куда-то направить. И тут увидела клуб Top Team, специализирующийся на MMA. Пришла и больше уже ничего не выбирала.

— Я единоборствами никогда не интересовалась. Смотрела иногда боевики с Джеки Чаном и Брюсом Ли, но не более того, – вспоминает Даша. – Просто однажды подумала, что можно пойти на самооборону, поучиться за себя постоять.

Родители, которые дочку в четырехлетнем возрасте отводили на гимнастику как образец женского вида спорта, отреагировали по-разному. Мама испугалась и до сих пор говорит, что, мол, кулаками махать не женское дело. А папа доволен: теперь спокойно дочку отпускает куда угодно.

Новые амбиции

После работы Даша почти каждый день спешит на тренировку. Иногда занимается и до работы. Там почему-то главный вопрос от коллег: «Ну что, побили?». Причем независимо от результатов и успехов.

— Нет, в принципе, меня коллеги понимают, поддерживают. Тем более сейчас MMA все популярнее, поэтому вместе обсуждаем бои, ребята что-то спрашивают, например у кого из бойцов больше шансов, – рассказывает Терещенко.

Первые тренировки Даша помнит хорошо. Поначалу было страшно бить человека. Ударит чуть сильнее – тут же извиняется. Это вскоре надоело ее партнерам по залу – мол, тут все для этого пришли, хватит прощения просить. Пришлось, как в фильме, начинать бить аккуратно, но сильно.

От гимнастического прошлого у Даши осталась хорошая растяжка. Это помогает, во-первых, при ударах ногами – так в голову летит, залюбуешься. А во-вторых, провести ей болевой прием – это надо постараться.

— На чемпионате России был случай: соперница на рычаг вышла и на руку болевой мне делает, а мне не больно, – улыбается Терещенко.

Чемпионат России по MMA стал первым турниром по смешанным единоборствам. До этого за два года тренировок в Top Team выступала в панкратионе, рукопашном бое. А на чемпионате страны сразу победила.

— В гимнастике все зависит только от тебя. Здесь против тебя непредсказуемый соперник. Ты тактику продумал, а пропустил первый удар – и все пошло не так. Но страха перед первым боем не было, я же привыкла к соревнованиям, так, легкий мандраж, – вспоминает Даша.

Победа на чемпионате России позволила Терещенко выступить на чемпионате мира в Бахрейне. Правда, там она в первой же схватке уступила местной сопернице, которая, как потом выяснилось, вообще не должна была участвовать в турнире. Даша расстроилась, но вывод сделала: против хозяев ринга надо быть на голову сильнее.

Теперь единоборствами Даша занимается уже не просто ради навыков самообороны и хорошей формы: появились спортивные амбиции. Чем черт не шутит, может, предложат и профессиональный контракт.

Я восхитительна

Недавно в Интернете наткнулся на заголовок – «Обаятельная сибирячка из мира MMA». Тоже про Дарью, но другую – Ныркову из Кемеровской области. Наша Даша к таким заочным конкурсам красоты среди спортсменок относится спокойно.

— С моей стороны соперничества нет. Я прекрасно знаю, что я восхитительна, так что за такой популярностью не гонюсь. Если бы хотела – на подиум бы шла. А пока цель другая, – говорит Терещенко.

И дилеммы, какую фотографию выставить в Instagram, с тренировки или в вечернем платье, у нее нет – сначала одну, потом другую, все просто.

Кстати, именно в клубе Даша познакомилась со своим молодым человеком. Так что у него нет вопросов, почему его девушка занимается таким неженским видом спорта.

8 марта в Top Team выходной. Но для членов сборной края двери всегда открыты, так что не исключено: в праздник Даша пойдет на тренировку – не за горами чемпионаты Сибири и России. И она точно знает, что подарит сама себе.

— У меня есть сертификат на экипировку, а мне как раз нужны новые перчатки. Старые уже порвались.

С 12 по 15 марта в Барнауле в СК «Победа» пройдут чемпионат и первенство СФО по MMA. Участие примут взрослые спортсмены и юноши 16-17 лет. Почетный гость – профессиональный боец MMA Сергей Харитонов.