Светлана Миндергасова превратила любимое увлечение в семейный бизнес

Семья Миндергасовых живет в Бельмесёво, в переоборудованном гараже мастерит оригинальные вещицы из дерева и ткани и отправляет свои изделия по всему миру. Их сувениры знают на Дальнем Востоке, в Канаде, Испании и Германии. Достижимым этот, казалось бы, запредельный результат стал благодаря неугасаемому энтузиазму и неистощимой фантазии главной женщины в семье – Светланы.

От бантика к кедам

Предпосылки к созданию семейной мастерской «Дрова22» начали формироваться несколько лет назад. Тогда Светлана Миндергасова работала инженером в алтайском филиале крупного российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Когда в семье появился второй ребенок – долгожданная доченька Катя, все свободные вечера мама стала посвящать ей.

— Я хотела, чтобы она была самой красивой, – вспоминает начало мастерового пути Светлана. – И как-то пришла к тому, что сама стала придумывать и изготавливать для нее бантики, а чтобы они были объемными, их края прижигала и слегка прищипывала. Так я начала заниматься выжиганием по ткани.

Старенький выжигатель сломался, купили новый. А у него то ручка нагревается, то держать неудобно. Мастерица пожаловалась супругу Сергею, и тот предложил приобрести небольшой станочек, на котором можно работать с разными материалами.

— Пришли за маленьким, а влюбились в большой, – смеется семейная пара. – У него шикарные возможности – можно резать все, что мягче металла: дерево, фетр, любой другой материал. Решили: это вещь, без которой не обойтись.

Сейчас от бантиков Миндергасовы ушли далеко. В их мастерской можно найти оригинальные салфетницы в виде изящных дам, органайзеры-кеды с пестрыми атласными завязками, резные шкатулки, именные фоторамки и даже игры, которые рекомендованы к использованию в школах.

Познавательное дерево

Изготавливать развивающие наборы в мастерской стали благодаря участию в проекте «Сетевые лаборатории IT-тимуровцев сельских школ и малых городов Алтайского края». Разработанная в его рамках игра «Узнай Алтай» получила поддержку Фонда Президентских грантов. Визуально это привычная настольная «ходилка»: бросаешь кубик, какое число выпало, столько шагов делаешь вперед, а потом достаешь карточку с номером, на котором остановился, а там вопросы исключительно по нашему региону.

Если Миндергасовы-родители называются просто партнерами по созданию игры, то их 13-летняя дочка – официальный соавтор. Ей принадлежит идея создания оригинальных фишек в виде миниатюрной многодетной семьи, которая вместе изучает родной край. Уже сейчас некоторые школы могут предложить ее своим ученикам.

Еще одна разработка семьи – Спилс-карта. Это пазл в форме Алтайского края, а его элементы – районы региона. Проект поддержан грантом Губернатора. Катя в ней эксперт – собрала таких десятки: проверяла на брак. Последний рекорд: 8 минут 28 секунд.

Более сложное изобретение – шифровальная машина: круг из нескольких дисков, выстроенных пирамидой. На них цифры и буквы. Подобной в свою бытность пользовался сам Цезарь. Об этой разработке школьница рассказывает охотнее всего – в будущем хочет надеть погоны и уже вступила в юнармейский отряд. На днях стала первой в школьных соревнованиях по разборке-сборке автомата.

Профи

Сын Александр заканчивает школу. Он тоже активист – часто выходит на сцену в качестве ведущего, состоит в педотряде. Больше всего ему нравится скреплять и склеивать изделия. Кстати, название «Дрова22» – его идея. Говорит, чем мы хуже Папы Карло?

Сегодня мастерская Миндергасовых – по-настоящему семейное дело. Они собираются тут вечерами, за работой беседуют, пьют чай.

— Раньше одна за станком сидела, Серёжа по вечерам помогал – он за техническую часть производства отвечает. Теперь дети хозяйничают наравне с нами. Катерина может надолго увлечься работой. Уже до такого доходит: «Освободи станок, он мой, в конце концов». Конкуренция, – смеется Светлана.

Кстати, обе представительницы прекрасного пола, что называется, в теме. Мама со временем научилась не то что МДФ от ХДФ отличать – понимает, какая хорошо сделана, какая плохая. Дочка шокирует консультантов в строительных магазинах.

— Раньше на праздники просила всякие женские штучки, украшения. А теперь – технику. 18 марта буду отмечать день рождения, мечтаю, чтобы муж подарил аэрограф, – признается мастерица.